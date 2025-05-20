飲酒｜酒精成癮無法靠意志力戒除？研究指屬慢性疾病需要持續治療

一般人口中稱的酒癮，在醫學上正式名稱為「酒精使用障礙症」（AUD, alcohol use disorder）。研究指出，酒癮是一種疾病，是由於負責管控情緒、決策、思考及行為的大腦功能失調，與糖尿病、高血壓等慢性疾病類似，需要持續治療與追蹤。



在台灣，酒精取得容易，估計約有2%的成人有酒癮，卻只有極少數個案尋求治療，加上社會對酒精成癮認知不足，個案往往低估治療需求，缺乏改變動機，或即使接受治療也極易中斷，使得治療效果大打折扣。

相關文章：癌症｜飲酒就臉紅患食道癌風險增100％ 身體缺1種物質不宜飲酒？👇👇👇

+ 4

酒精成癮戒酒很難？個案管理制度關懷追蹤助一臂之力

台灣臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，酒癮治療並非僅靠「意志力」即可戒酒，而是如同其他慢性疾病一樣，需要透過持續的各類治療及重塑遠離酒精的生活型態，方能維持療效。

張祜銘指出，建立酒癮個案管理制度目的，首於整合酒癮治療資源，亦即由專業個案管理師為個案量身打造個別化的關懷追蹤計劃，提供共病（如：抑鬱症、焦慮症、失眠）的治療安排，包括：門診藥物治療、個別心理治療、腦刺激治療、團體治療與家族治療等。

此外，於酒癮治療中亦常發現個案有肝膽腸胃、心血管疾病或營養失調等身體上的疾病，透過和內外科的整合性照護，有助於個案降低復發風險及減少其他身體疾病危害。同時，亦可協助連結社區資源，如戒酒無名會或長期心理諮商，提升自我有能感，確保個案在醫療之外也能獲得持續支持。

拒酒5招（按圖了解👇👇👇）

+ 4

相關文章：酒精陷阱｜酒精成癮危害大損健康！小心惹6癌症上身 必學拒酒5招

提早介入酒癮診斷和治療 有助戒斷並降低身體併發症

在酒癮治療採取個案管理制度的另一大優勢，在於其提供長期關懷與持續性支持，讓個案在治療期間感受到被傾聽、接納與同理，為康復的目標奮鬥努力，從而令醫療照護品質更為提升。個案管理師會根據患者的病程進展，定期進行追蹤與評估，提供個別化的建議與支持，幫助個案強化戒酒動機並因應戒酒過程中的各種挑戰。從治療初期的介入到維持，個案管理師都是關鍵的推手。

張祜銘強調，酒癮是一種慢性疾病，透過專業醫療團隊的診斷與治療，並搭配個案管理師的專業追蹤與關懷，能有效提升治療持續性與康復機會。及早發現與介入是減少身體併發症的關鍵。

因此，若您或您的親友正因飲酒問題而困擾，應儘早尋求專業醫療協助，讓醫療團隊陪伴您重拾健康穩定的生活。

延伸閱讀：

每3人就有1人罹患乾眼症！ 乾眼症的症狀不只是乾、癢

經常後腳跟痛？ 復健科醫師教你7招緩解足底筋膜疼痛

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

