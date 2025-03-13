飲酒｜亞洲人酒精不耐症比例遠高於歐美人！專家教1方法檢測

世界衛生組織（WHO）於2007年將乙醛列為一級致癌物，研究顯示亞洲人的酒精不耐症比例遠高於歐美人，其中，台灣更是亞洲國家地區中酒精不耐症比例最高的，也是全球最高，值得重視！



台灣酒精不耐症協會理事長陳哲宏表示，台灣約有49%的人口具有酒精不耐基因，居全球之冠。這一基因導致肝臟缺乏乙醛去氫酶，無法正常將酒精的乙醛成份代謝轉化為乙酸，以致乙醛長期累積體內，增加罹患各種疾病及癌症的風險。

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許多人以為喝酒臉紅代表代謝能力強，其實是「酒精不耐症」症狀。喝酒臉紅是乙醛在體內累積的現象，他提醒，有酒精不耐症的人每喝一口酒，就會增加4到7倍罹患口腔癌、食道癌、乳癌、胃癌的風險，應盡量少喝或不喝酒。

此外，常有人詢問，喝紅酒是否能增強抵抗力？陳哲宏指出，WHO也提出酒無安全量的警示，提醒大家注意酒類對健康的危害。若真的必須飲酒，每週以不超過2個單位為上限（相當於2罐罐裝啤酒）。

拒酒5招（按圖了解👇👇👇）

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他特別分享，15分鐘就能檢測你是否為「酒精不耐症」。他說：「用酒精棉片貼在手臂內側15〜20分鐘，看皮膚是否發紅來檢測。如果皮膚出現紅色反應，則有70%的可能性為酒精不耐症。」

陳哲宏呼籲，不論有無酒精不耐症的問題，為了健康，大家都應遠離酒、煙、檳榔，且避免因不當習慣帶來的問題，以維護自身的健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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