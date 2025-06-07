胃酸倒流｜壓力大、三餐不定時易火燒心？8大貼士遠離胃食道逆流

現代人生活忙碌、壓力大，三餐不正常、愛吃炸雞配可樂、假日大吃大喝當犒賞？這些飲食和生活習慣，其實都可能讓胃酸倒流悄悄找上門。



近年來，這個問題不只出現在中老年人，年輕人也愈來愈常見，幾乎成了現代文明病。

6大養胃指南（按圖了解👇👇👇）

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8大貼士遠離胃酸倒流！

1. 維持健康體重

飲食要均衡，熱量不要攝取過多，將BMI控制在18.5～24，可以減少胃部壓力，降低倒流風險。

2. 慢慢吃、細細咬

吃太快、太急容易讓胃脹氣、胃酸倒流上來。慢慢吃除了幫助消化，也能讓大腦有時間接收到「我飽了」的訊號，有助控制食量。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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3. 少吃油炸和高脂食物

油炸、油煎或高脂食物會刺激胃酸分泌、減慢胃排空，還會讓食道下方的括約肌鬆弛，讓胃酸更容易逆流。

4. 避開刺激性食物

像是朱古力、洋蔥、蒜頭、辣味食物、咖啡、汽水、酒精和酸性水果，這些都可能讓症狀惡化。建議大家觀察自己對哪些食物特別敏感，列成清單，少碰為妙。

什麼是腸躁症？有哪些症狀、分類？（按圖了解👇👇👇）

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5. 睡前別吃東西

離睡覺前至少3小時別進食，睡前吃宵夜，食物還沒完全消化就躺平，胃酸更容易倒流。

6. 減少甜食

蛋糕、餅乾、台式手搖飲、雪糕等高糖食物會促進胃酸分泌，讓「火燒心」更明顯。

7. 多吃富含纖維的食物

像是糙米、燕麥、深綠色蔬菜等富含膳食纖維，不但幫助消化，還能促進胃排空，是對抗胃酸倒流的好幫手。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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8. 湯水與主食分開吃

急性發作期，最好避免湯湯水水的食物，例如白粥或湯麵，容易讓括約肌鬆弛、引起脹氣或打嗝。建議飯後隔30～40分鐘再喝湯或水會比較好。

在台灣，每四到五人中就有一人受胃酸倒流困擾，雖然不是致命疾病，卻會嚴重影響生活品質。除了飲食習慣要改善，「壓力」也是一大關鍵。長期精神緊繃會影響腸胃蠕動與消化液分泌，建議大家找個方式釋放壓力，不只心情輕鬆，也能讓腸胃更健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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