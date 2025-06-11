減肥｜快速瘦身恐致月經延期甚至中斷？醫揭這是身體開啟保命機制

減重雖是現代人追求健康與體態管理的重要目標，但若方法不當，可能對身體帶來嚴重傷害。一直以來，不少女性為了追求「瘦身有感」，採取各種快速見效的方式。然而，部分女性在過度減重後，竟出現經期紊亂甚至停經的狀況。



台灣知名減重醫師蒼藍鴿（吳其穎醫師）指出，女性在進行減重計劃時，若採用極端斷食、單一食物攝取法或其他過於激烈的節食方式，極容易導致營養素不均衡，進而影響體內荷爾蒙分泌。因此，他提醒大眾在追求理想體態的同時，也應重視健康與營養的均衡。

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女性注意！減重若缺乏營養恐擾亂荷爾蒙

蒼藍鴿表示，許多市面上流傳的「快速見效」減肥法，例如「水果減肥法」、「花生醬蘋果減肥法」，甚至是長時間斷食（如一天只吃一餐）等做法，雖可能在短期內快速見效，但背後隱藏的健康風險不容忽視。由於人體在進行各種生理運作時，需要多元的營養素支撐，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命與礦物質等，倘若長期缺乏像是維他命B雜、鐵、鋅、脂肪酸等與內分泌系統密切相關的營養素，女性體內的雌激素和黃體素分泌會受到干擾，而導致經期失調。

補充5種營養素養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

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快速瘦身生殖機能恐停擺！蒼藍鴿：身體會開啟保命機制

此外，當身體在偵測到長時間的熱量赤字後，會主動啟動「保命模式」，藉由降低新陳代謝率以避免更多能量消耗，這也是為何許多女性在減重過程中月經會延期甚至中斷。除了飲食內容失衡會造成經期異常，減重速度過快也是影響身體機能的一大因素。蒼藍鴿指出，一般人每週減重約0.5至1公斤為較佳的減重速度。若每週體重下降超過1公斤且持續數週，恐將造成身體機能紊亂。他解釋，身體在快速減重下感知到「飢荒」狀態，會暫停非必要的生理功能，包括生殖系統的運作。從進化角度來看，當身體覺得外界資源不足，便會判定不是適合懷孕的時機，進而暫停排卵及月經。

別再迷信減肥偏方！健康瘦身 六大類食物缺一不可

面對追求瘦身與健康的需求，蒼藍鴿呼籲民眾切勿迷信網路流傳的偏方或極端減肥法，應以安全、科學的方式進行體重管理。建議大家若能在營養師與醫師的共同協助下進行，更能確保過程中營養素均衡攝取，避免對身體造成負面影響。以營養學的角度建議，健康的飲食應涵蓋六大類食物，包括全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、豆魚蛋肉類、乳品類與油脂堅果類，並注意攝取足夠的鐵、鈣、鋅、維他命D與B雜等關鍵營養素。掌握均衡健康的飲食，不僅能提高減重效率，更能避免對身體造成不可逆的傷害。

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長期停經竟釀骨鬆？盡早就醫防荷爾蒙失衡

長期停經除了影響生育能力，更可能導致骨質疏鬆、皮膚老化、情緒不穩等一連串問題，影響身心健康。因此也呼籲各位女性，若在減重過程中發現月經遲來、週期不規律，甚至停經的狀況，建議應盡早諮詢醫師進行評估，以免錯過治療黃金期。同時應調整飲食與生活作息，避免長期荷爾蒙失調所帶來的更大健康風險。呼籲民眾追求理想身形的同時，千萬別忽略身體發出的求救訊號，唯有健康的瘦，才能瘦得持久又安心。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

