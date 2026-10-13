肝臟老化恐助癌症擴散！專家揭5大傷肝惡習　45歲後要戒煙酒護肝

有沒有感覺過了40歲，身體好像突然「掉鏈子」：一次熬夜後好幾天緩不過來；以前能喝半斤白酒，現在二兩就醉了；每年體檢，報告上總少不了「脂肪肝」「轉氨酶輕微升高」的字樣……



別隻當是「年紀大了」的正常反應，這很可能是你的肝臟，正在悄悄提前老化！肝臟是我們身體的「化工廠」，承擔着代謝毒素、合成營養、儲存能量的重任。可這座「化工廠」一旦開始衰老，後果遠比你想象的更可怕，甚至會讓癌症乘虛而入、亂跑擴散！

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肝臟衰老，癌症更容易「亂跑」

肝臟衰老，可能會影響全身。2026年《自然·衰老》刊發的一項研究發現，老年人體內衰老的肝細胞，會通過分泌一種「信號載體」（外囊泡），在全身範圍內「助推」多種癌症擴散。

2026年《自然·衰老》刊發的一項研究發現肝臟衰老，可能會影響全身（《自然·衰老》）

這項研究也從背後解釋了「惡性腫瘤是65歲以上人群的主要死因，而癌症轉移則是背後的關鍵『推手』」這一現象：原來，衰老的肝臟，正在悄悄給癌症「鋪路」①②。

既往研究也發現，肝臟一旦衰老，全身機能都會「跟着倒退」。2024年，《自然·細胞生物學》上發表的一項研究也發現，衰老的肝細胞會釋放「壞因子」，這些因子會跑到腎臟、肺等其他器官搞破壞，讓其他器官也跟着老化、功能變差。③

劃重點！45歲是肝臟衰老的「分水嶺」

45歲是一個關鍵的轉折點，也是我們護肝的「黃金預警期」。2005年，國際期刊《老年病學雜誌》刊發的一項研究發現，肝病相關死亡率在45歲以後顯著上升，45～85歲間增加約4倍。④而隨着衰老進程加速，肝臟的代謝和解毒能力也會減弱，疾病風險也會增加。

河北省人民醫院副院長、老年病科主任郭藝芳在個人公眾號刊文提醒，45歲以後，全身所有臟器都逐漸走下坡路了，這是自然規律。從45歲開始，肝臟也進入老化階段，不能像以前那樣有效地解毒酒精，所以不要再大杯喝酒、胡吃海喝了；另外，肝臟上出現一兩個鈣化斑或小囊腫，這都是衰老的表現。⑤

自然衰老雖然無法避免，但我們可以放慢「衰老的節奏」——生活中這5件事，正在偷偷讓你的肝臟「提前衰老」，尤其是45歲以後，千萬別再做了！

45歲後，這5個「傷肝」習慣千萬要避免

1. 肥胖

2014年，發表在《美國國家科學院院報》的研究量化了肥胖對肝臟的「催老」作用。研究發現，體重指數（BMI）每增加10，肝臟的「表觀遺傳年齡」就會增加約3.3年。⑥

2. 喝酒

酒精（乙醇）的氧化代謝90%在肝臟中進行。⑦乙醇代謝過程中產生的自由基增多，自由基的過量產生導致了氧化應激狀態。而氧化應激是導致衰老的重要因素之一，因為它會損害脂肪組織、DNA和蛋白質，進而導致與年齡老化有關的疾病。

3. 熬夜

廈門大學附屬第一醫院感染性疾病科主任醫師曾建勇2023年在醫院微信公號刊文表示，長時間熬夜或睡眠不足，使得身體處於氧化應激狀態，增加自由基含量，提高患肝病的風險。⑧

4. 吸煙（二手煙）

西安交通大學第二附屬醫院感染科副主任醫師張欣2025年在大眾健康雜誌刊文提醒，香煙燃燒後會產生尼古丁、焦油、多環芳烴等上千種有害物質，讓肝臟氧化應激水平升高，引發炎症，破壞肝細胞，影響肝臟對脂肪、蛋白質等物質的代謝功能。⑨

5. 「三高」飲食

長期高糖、高脂、高鹽飲食也會對肝臟造成持續傷害。上海市嘉定區中醫醫院臨牀營養師楊玲2026年在該院公眾號刊文提醒：

(1) 高糖飲食

過量的果糖幾乎全部由肝臟代謝，直接轉化為脂肪堆積，誘發脂肪肝，並引發胰島素抵抗，擾亂血糖調控。

(2) 高脂飲食

尤其是飽和脂肪與反式脂肪，迫使肝臟代謝超負荷，激活炎症反應，推動脂肪肝向肝炎、肝纖維化發展。

(3) 高鹽飲食

通過氧化應激和擾亂腸道菌群，間接加重肝損傷。⑩

寫在最後

衰老是自然規律，但肝臟的「提前衰老」，是很多人自己「折騰」出來的。肝臟是我們身體的「解毒器」，也是我們對抗疾病的「底氣」。願我們都能重視肝臟健康，不透支、不消耗，守住這座「生命化工廠」，安安穩穩過好後半生。

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本文綜合自：

①Extracellular vesicles derived from senescent hepatocytes drive pan-cancer metastasis in aging. Nat Aging (2026).

②2026-04-09 iNature《Nat Aging：肝臟的「衰老回聲」，軍事醫學研究院魏從文等發現衰老肝細胞衍生的細胞外囊泡驅動衰老中的泛癌轉移》

③Hepatocellular senescence induces multi-organ senescence and dysfunction via TGFβ. Nat Cell Biol 26, 2075–2083 (2024).

④Age-related changes in liver structure and function: Implications for disease ?. Exp Gerontol. 2005;40(8-9):650-659. doi:10.1016/j.exger.2005.06.009

⑤2022-05-11郭藝芳心前沿《過了45歲，要坦然接受自己身體的全面衰老》

⑥Obesity accelerates epigenetic aging of human liver[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(43): 15538-15543.

⑦時靜華, 潘桂蘭, 陳曉東. 酒精氧化應激和自由基損傷[J]. 包頭醫學院學報, 2007, 23(3):336-338.

⑧2023-05-08廈門大學附屬第一醫院網路醫院《大多肝病是作出來的！肝好不好，有6個信號！早發現及時止損》

⑨2025-03-18大眾健康雜誌《看似平常卻傷肝的十個習慣》

⑩2026-03-20上海市嘉定區中醫醫院《【嘉中醫|科普】全國愛肝日：科學護肝飲食全攻略，給肝臟「減減負」》



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