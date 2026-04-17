28歲男脂肪肝5個月逆轉　醫生教3大方法　調整飲食嚴格戒糖和酒精

1名28歲的男性上班族，因長期嗜好手搖飲、甜食及宵夜，出現重度脂肪肝合併肝纖維化。然而，在經歷5個月的戒糖、飲食控制與規律運動後，他的脂肪肝、肝纖維化完全消失。醫師強調，雖然目前尚無消除脂肪肝的藥物，但只要落實減糖、減重及運動，脂肪肝就可以逆轉。



台灣北投健康管理醫院肝膽腸胃科主治醫師梁程超表示，這位年輕人在日常生活中幾乎每天都會喝手搖飲，再加上愛吃甜食和宵夜，健檢時，他的肝指數（GPT/ALT）驟升至120，遠超過正常標準值17，確診為重度脂肪肝，且已出現纖維化。

面對健康危機，他下定決心戒除上述3種不良飲食習慣，並積極配合飲食控制和運動。短短5個月，他的體重從91公斤降至78公斤，不僅體型明顯變瘦，脂肪肝也完全消失，肝指數恢復正常，甚至肝纖維化也逆轉。

脂肪肝不僅肝臟堆脂 更是全身代謝的警報

梁程超指出，在台灣每3人中就有1人患有脂肪肝。所謂脂肪肝，是指肝臟內部的脂肪重量超過肝臟總重量的5%。儘管無明顯症狀，卻是身體發出的代謝異常警訊。

過去醫學界常將脂肪肝分為酒精性與非酒精性，但自2020年起，世界肝臟醫學會已將其更名為 「代謝相關脂肪性肝病」，也就是說，脂肪肝與代謝症候群密不可分。若超音波檢查發現脂肪肝，且符合以下任1條件，即屬於高風險族群：

1. 體重過重：BMI ≧ 23 kg/m²。

2. 患有第2型糖尿病。

3. 具有2項以上的代謝異常指標，如三酸甘油酯過高、高密度膽固醇偏低、糖尿病前期或發炎指數（CRP）升高等。



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抽血正常不代表安全 心血管疾病風險更高

許多人誤以為「我都有做健檢，肝指數正常」就代表健康。梁程超強調，脂肪肝初期通常無症狀，即使抽血檢查結果正常，仍可能隱藏脂肪肝的問題。因此，這種情況容易被忽視。

若不重視脂肪肝，可能會導致「肝病3部曲」的發展，肝纖維化、肝硬化、甚至肝癌。但更驚人的事實是，脂肪肝患者因代謝異常，最終死於心血管疾病，如中風、心肌梗塞的風險，其實遠高於死於肝癌。因此，發現脂肪肝，千萬不可小覷。

為何吃素、不吃油炸仍有脂肪肝？

許多人對於脂肪肝的成因感到困惑，認為自己飲食清淡、不喝酒，卻依然罹患脂肪肝。梁程超指出，現代人脂肪肝的主因其實是含糖飲料與精緻澱粉。尤其是手搖飲、果汁、餅乾和甜點中常見的「果糖」，進入人體後幾乎全由肝臟代謝，並會轉化為三酸甘油酯儲存。

梁程超強調，單靠糖分，即使不攝取油脂，肝臟也能累積大量脂肪，這也是為何許多體型不胖、飲食清淡的人依然會患脂肪肝的原因。

逆轉脂肪肝的唯一解法：減重5%是關鍵

目前並沒有專門用來消除脂肪肝的藥物，梁程超表示，最有效的辦法就是「減重」。醫學研究證實，減輕5%體重就能顯著改善脂肪肝，而減輕7%體重若肝臟已發炎或纖維化，則可大幅改善發炎程度。

醫師傳授3招：護肝減脂 找回粉嫩肝臟

想要逆轉脂肪肝，梁程超建議掌握以下3大原則：

1. 調整飲食（減醣）

這是最重要的關鍵。減少白飯、麵包等精緻澱粉，嚴格戒除含糖飲料和酒精，避免攝取過量果糖。

2. 規律運動

提升身體消耗率，幫助消耗熱量與囤積脂肪。

3. 持之以恆的減重

只要能穩定體重，就可找回健康的肝臟。

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