節儉婦用有刮痕易潔鑊引致肝癌？塗層剝落立即換　這些用品要注意

一名婦人因長期使用塗層剝落的不沾鍋（易潔鑊），體內檢測出高濃度「永久化學物質」PFAS，並罹患肝癌接受治療。台灣營養醫學醫師劉博仁指出，生活中包含紙餐具、防曬乳等日常用品，都可能含有PFAS，提醒大家應注意使用。



劉博仁在社群平台發文表示，該名婦人在接受肝癌電燒與栓塞手術後前來就診。經PFAS檢測發現，三項檢查中有兩項數值超標或接近上限。據病患家屬表示，家中使用的不沾鍋具有多處刮痕，但婦人因節儉而持續使用，可能是造成體內PFAS濃度偏高的主要原因。

劉博仁解釋，PFAS屬於人工合成化學物質，其中包含常見的鐵氟龍，廣泛應用於不沾鍋塗層、防水防油塗料、外食包裝紙及部分清潔用品。由於其化學結構穩定不易分解，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體，將在血液與肝臟中累積，半衰期可長達數年。

研究顯示，長期暴露於PFAS環境中，可能增加罹患脂肪肝、肝纖維化、肝硬化等肝臟疾病風險，甚至提高肝癌發生機率。劉博仁表示，雖然相關科學證據仍在累積中，但對已有肝臟疾病的患者而言，PFAS確實會造成額外負擔。

劉博仁進一步指出，PFAS存在於多項日常用品中，包括：

1. 不沾鍋具

2. 速食紙盒

3. 紙袋

4. 紙杯

5. 部分地區飲用水

6. 防水防汙衣物

7. 某些化妝品與清潔用品



他建議大家在不沾鍋出現刮痕時應及時更換，可選用不含PFAS產品或改用不鏽鋼、陶瓷、鑄鐵等材質的鍋具，同時減少使用紙製餐具盛裝高溫食物。

