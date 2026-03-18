51歲徐榮驚揭患「嚴重脂肪肝」 身形健碩、常做運動亦難逃一劫？

在一般人的認知中，脂肪肝往往與「肥胖」、「嗜甜」或「缺乏運動」掛鉤。然而，最近 51 歲的 TVB 藝人徐榮的一則分享，卻打破了這個固有觀念。身形健碩、熱愛足球及馬拉松的他，在一次詳細體檢中驚覺自己患有「嚴重脂肪肝」，亦讓不少忽視內臟健康的都市人重新審視相關風險。



「我不肥又有運動，為何會中招？」

徐榮日前在社交平台透露，早前獲維特健靈「健肝寶」拍攝廣告並贊助進行驗肝項目。怎料報告結果竟揭發他患有嚴重脂肪肝，令他極度驚訝直呼：「我又唔係肥又有做運動都中？」

這正正脂肪肝最「陰險」的一面，它絕非大眾以為的肥胖人士專利。即使是像徐榮這樣的「鋼條身形」，如果因為生活習慣導致內臟脂肪超標，肝臟一樣會受損。

脂肪肝是什麼？（按圖👇👇👇）

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到底什麼是脂肪肝？脂肪肝是指肝細胞內有過量脂肪油泡，油泡是三酸甘油酯組成，它會使肝臟變得腫脹，令原來粉紅色的肝臟變成黃色。

脂肪肝定義是「肝細胞中脂肪含量高於5%」，這必須依賴肝臟切片才可診斷，但是肝臟切片傷害大，通常只有比較嚴重、有症狀者才會進行。近年因腹部超聲波檢查普及，且超聲波診斷脂肪肝的準確度高，因此目前診斷脂肪肝多以腹部超聲波檢查取代肝臟切片。

目前脂肪肝分類為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」：

1. 酒精性脂肪肝

是最常造成脂肪肝的原因。酒精造成的脂肪肝在未演變成肝硬化前是可恢復的。通常在停止飲酒及正常飲食後約4至8周，肝臟可恢復正常。

2. 非酒精性脂肪肝

許多原因均可造成非酒精性脂肪肝，常見包括肥胖、血脂肪過高、糖尿病、酗酒、新陳代謝異常、使用藥物如類固醇等，以及不明原因。其中以體重超重為最常見的原因。此外，在急性肝炎或慢性肝炎發作時，肝內也會有脂肪儲積而形成脂肪肝。

身體早已發出警訊：面色、消化不可忽視

雖然脂肪肝在早期通常沒有明顯痛楚，但據徐榮憶述，身體其實早已發出微弱的求救信號：

面色差： 他的太太曾多次提醒他面色不佳，這是肝臟功能受損、代謝廢物積聚的常見徵狀。



消化不良： 他近期常感到胃部「滯住滯住」，消化力大不如前。很多人會誤以為是腸胃問題，其實肝臟分泌膽汁不足也會影響消化系統。



按圖看清肝病5大症狀👇👇👇：

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忙碌爸爸的代價 壓力與作息是「隱形成因」

徐榮反思，這場病痛與他多年來為了家庭「搏到盡」的奮鬥史息息相關。他在貼文中感嘆：

「相信好多爸爸都想搵多啲錢栽培自己子女，睇返啲相諗返起包包出世冇耐，自己真係有咩劇都接、有咩 Job 都做，掛住做嘢係好少理自己身體。」

他直言，當初「壓力大、夜瞓、食無定時」的生活模式，對肝臟造成了極大影響。

唔想肝臟變成「負資產」？即睇３大護肝貼士

1. 定期體檢不可少



徐榮若非因為接拍廣告而接受贊助檢查，未必能及時發現病情。對於步入中年、工作壓力大的人士，定期進行超聲波掃描或相關肝功能檢查至關重要。

2. 瘦不代表健康



不要以為身形標準就能對飲食掉以輕心。長期進食高油、高精緻澱粉的食物，加上缺乏深層睡眠，脂肪依然會悄悄藏在內臟器官中。

3. 調整心態與作息平衡



徐榮承諾未來會更注重健康與工作的平衡。運動固然重要，但充足的睡眠和有效的壓力管理，才是肝臟自我修復的關鍵藥方。

同場加映：3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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