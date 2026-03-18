護肝｜春季養好肝免疫強　中醫教2方法和2穴位調脾胃防止眼睛乾澀

立春後，季節即進入生機蓬勃的春天，此時萬物生長、陽氣萌發，人體機能也活躍了起來。中醫認為，春天是「養肝」的好時機，肝氣會如同自然萬物生長抒發，若能升發陽氣，就能增強抵抗力。



春養肝，提升免疫力、體魄強健

在中醫五行中，「木」與春天相應，「肝」在中醫理論屬「木」，因此，在春天好好調養肝，不僅有助於提升免疫力、體魄強健，身體能維持整年的好狀態。

一棵樹木如果要生長的強壯茂密，除了根系綿密，更需樹葉繁茂，才能藉由蒸散作用以推動整體循環。中醫認為，肝屬木，如果舒暢氣機、疏瀉正常，身體循環就會良好，也就會健康強壯。

春季護肝這樣做（HeHo健康提供）

春天是身體陽氣升發的時機，這時節的血液循環和各種激素分泌都會增強，如同冬眠種子逐漸發芽，所以，培養陽氣得從春天做起。而肝具有疏瀉功能，若身體循環好，有助於排出體內堆積的冬寒之氣，夏天就不生病。

用好心情、好睡眠養好肝

不過，提升陽氣也有需要注意的地方，若人體流通的「氣機」過於抒發，情緒會更加起伏波動，建議這時節應克制情緒，避免過於激動傷肝外，也提醒早睡早起可護肝。

另外，可針對不同體質調整養肝方法。常感冒、常疲憊的氣虛體質，可多利用運動來補氣；皮膚乾燥、眼睛乾澀、口乾的人，可多吃百合、木耳；過敏體質者，可多吃當季的蔬果，或利用清淡飲食減輕腸胃負擔。

按壓太衝穴、公孫穴養肝

飲酒可能帶給肝臟太多的負荷，不妨飲用養生茶飲，如喝杯現泡的菊花茶、金銀花茶、玫瑰花茶等來清肝明目；此外，透過穴位按摩保養肝臟也是好方法。

可利用肝經的太衝穴，幫忙肝經疏瀉外，太衝穴同時也是治眼要穴，多按壓可以防止眼睛乾澀；若能搭配按壓脾經上的公孫穴，除了能調整脾胃之外，也可以幫助過多的氣機下沉，不至於過度發散。

公孫穴

取穴：位於足內側緣，第一蹠骨基底的前下方。

效用：調整脾胃，幫助過多的氣機下沉，不至於過度發散。

太衝穴

取穴：位於第一、二腳趾骨交接凹陷處。

效用：幫忙肝經疏瀉，同時也是治眼要穴，可防止眼睛乾澀。

春季應維持心情舒暢、紓解壓力，以開朗的心境好好調養肝臟，不只能增強免疫力，還能為整年健康打下良好基礎，讓身體整年都維持在較佳的免疫狀態。

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