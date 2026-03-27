減肥｜不吃早餐瘦更快？營養師揭8大誤區：這時間吃第一餐減脂快

減脂過程中最常見的問題並非缺乏努力，而是方向錯誤。



台灣營養師彭逸珊在Facebook專頁「愛健康營養師珊珊」發文整理出8個常見誤區，提醒大家避開這些地雷，才能讓減脂過程更有效率。

台灣營養師彭逸珊整理出8個常見誤區，提醒民眾避開這些地雷，才能讓減脂過程更有效率。（Facebook@愛健康營養師 珊珊）

在斷食計畫的執行方式上，彭逸珊說明，許多人誤以為不吃早餐就等於斷食，但她建議應在中午前吃第一餐，如此對減重、減脂的效果會更好。此外，她也提醒大家不應只依賴體重數字來評估成效，體脂、腰圍與肌肉量都應一併納入觀察，才能更全面掌握身體的變化。

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飲食結構方面，彭逸珊指出，一天只吃一餐雖然可能達到熱量赤字，體重確實會下降，但她強調「大多是流失肌肉，體脂肪仍牢牢在身上」。她同時提醒，蛋白質是減脂期的重要營養素，動物性與植物性蛋白質都應均衡補充。

對於健康食物的份量控制，彭逸珊表示，堅果、酪梨（牛油果）、燕麥片等食物雖然營養價值高，但若未控制份量，仍容易造成熱量超標。在運動習慣上，她強調規律運動固然重要，但應循序漸進，切勿一次大幅提高運動強度與頻率，以免造成身體負擔。

睡眠品質同樣是彭逸珊點名的關鍵因素。彭逸珊說明，飢餓素、瘦體素、皮質醇等荷爾蒙的分泌與睡眠品質密切相關，長期熬夜將影響荷爾蒙平衡，進而阻礙減脂成效。

在目標設定上，彭逸珊建議以每週減少0.5至1公斤為合理速度，或以3個月減去原先體重10%為參考基準，避免設定過於極端的目標。她在文中以「減脂是一場馬拉松，不是百米衝刺」形容這段歷程，呼籲大家以穩健的步調進行。

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