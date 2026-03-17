傷腎早餐｜男日飲1杯排毒聖品險終身洗腎！醫揭7傷腎早餐燕麥都錯

傷腎早餐｜吃錯早餐分分鐘比不吃更傷！台灣1名男子，每日飲用1款「健康飲品」出事，險終身洗腎。原來許多看似稀鬆平常、甚至被奉為養生聖品的早餐，竟是隱形殺手。對此，醫生盤點7大最傷腎早餐，連燕麥都錯？



男子每日1飲品致高血鉀症險終身洗腎。（freepik）

傷腎早餐｜男子每日1飲品 致高血鉀症險終身洗腎

台灣腎臟專科醫生洪永祥在Facebook發文分享，該男子半年前體檢時就發現患有慢性腎病第3期，為了改善病情，他決心戒掉最愛的牛肉麵，改喝網絡上爆紅的排毒聖品「綠拿鐵」。洪醫生指，對方每天早上都用菠菜、香蕉、奇異果及堅果粉榨汁喝，深信能排毒、軟化血管。沒想到2個月後，就出現胸悶、心律不齊，甚至突然在家中暈倒。送院檢查後發現，他的心跳高達每分鐘140下，血鉀濃度更飆升至6.8mmol/L（正常值為3.5至5），屬於極危險的高血鉀症（包括肌肉麻痺、心律不齊、呼吸困難、惡心等症狀），需立即洗腎。雖然保住性命，但腎病惡化到第4期，險終身洗腎。

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傷腎早餐｜7傷腎早餐地雷

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傷腎早餐第一名：漢堡熱狗配奶茶

首先最傷的是漢堡、熱狗搭配奶茶的組合，雖然吃起來好味，但漢堡肉排、熱狗和煙肉都屬於加工肉品，含有大量的鈉、亞硝酸鹽與磷，長期食用，會增加患上心血管疾病、腎臟病及大腸癌的風險。此外，早餐店的奶茶或大杯紅茶通常含糖量極高，不僅會導致肥胖，還會大幅提升患上糖尿病及心血管疾病的機率。

傷腎早餐第二名：綠拿鐵

奪下亞軍的就是大家眼中健康的「排毒綠拿鐵」，洪醫生指出，菠菜、香蕉、奇異果與牛油果等食材都屬於高鉀食物，對於腎功能受損的人來說，鉀離子無法順利排出。一旦引發高血鉀症，會導致心律不正，甚至心臟驟停。洪醫生提醒，蔬菜最好先燙過再食用，可降低鉀含量。

傷腎早餐第三名：白粥配鹹菜

這是長輩最愛的早餐，看似清淡無負擔，其實暗藏殺機！稀飯、白粥等本身是高升糖指數（GI值）的食物，而醬瓜、腐乳、鹹蛋等配菜全是鹽分醃漬出來的加工品，含鈉量極高，兩者相加，會增加腎臟的負擔。

傷腎早餐第四名：燒餅油條

燒餅油條是許多人的早餐首選，但對腎臟病患來說卻是巨大的負擔。油條的製作過程中為了追求酥脆口感，常會加入含鋁、磷的膨鬆劑。而腎臟負責排磷，長期高磷飲食會讓腎小管操勞過度，加速腎功能惡化。

傷腎早餐第五名：燕麥片

第五名就是令許多人意外的燕麥片。對一般人而言，燕麥比白米飯健康。但市面上有些燕麥片為了提升口感，常添加「磷酸鹽」加上全穀類本身天然磷含量高。腎病患者無法順利排磷質，會引發皮膚痕癢、骨質脆弱，甚至心血管鈣化。洪醫生引述的研究表明，飲食中的無機磷添加劑吸收率高達90%至100%。

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傷腎早餐第六名：鐵板麵

鐵板麵的問題不僅在加工麵條，更在於靈魂醬汁（黑胡椒醬或蘑菇醬）。這些醬汁由大量的鹽分、油脂、澱粉調製而成。一份的鈉含量就可能超過1200毫克，過量的鈉會導致水分滯留與血壓上升時，加速腎功能惡化。

傷腎早餐第七名：水餃、煎餃

許多人誤以為水餃有菜有肉營養很均衡。但為讓內餡多汁，店家通常用油脂極高（脂肪比例常高達50%以上）的五花絞肉，不僅熱量驚人，更富含飽和脂肪，會引發全身性慢性發炎，進而損傷腎絲球的微血管，恐演變成慢性腎衰竭。