日常衛生｜毛巾只用不洗恐變細菌溫床？專家拆解6大「拖延心理」

香港氣候潮濕，浴室常年處於溫暖濕潤的狀態，這正是微生物繁殖的最佳環境。當你洗去一身疲憊，伸手拿起那條掛在架上已久的毛巾擦拭身體時，你有沒有想過，這條每天與肌膚親密接觸的毛巾，究竟用了多少天沒洗？



許多人以為毛巾只要「看起來不髒、聞起來不臭」就可以繼續用，但有醫生警告，這種僥倖心態可能讓你與數以萬計的細菌共眠，建議使用2到3次就應該換洗，否則隨時增加皮膚感染的風險！

看不見的隱形殺手：3日不洗細菌激增

日前，台灣精神科醫生陳豐偉在Facebook發文表示，毛巾、浴巾用個兩、三次就應該換洗，否則容易滋生病菌。然而，即使許多人都知道這件事情，但會在心裡找各種理由拖延、遲遲不換洗。

他引述2025年《Time》雜誌對知名皮膚科醫生的訪問指出，毛巾其實是浴室裡的「細菌磁鐵」。當我們擦拭身體時，毛巾不僅帶走了水分，還順帶依附了死皮細胞及身體上的微生物。這包括了金黃色葡萄球菌、與糞便相關的病原體，甚至是引致香港腳的真菌或病毒疣。

陳豐偉提到，外國傳媒普遍提倡「毛巾3日定律」（3-Day Towel Rule）。不過，如果是頻繁使用同一條毛巾的人，最好就謹慎一點，使用兩、三次就要換洗。試想像一下在潮濕的環境中，浴室通風未必理想。一條長時間待在溫暖環境，濕漉漉、沾有皮屑的毛巾，對微生物來說，是一個理想溫床。

過去有研究顯示，毛巾在潮濕狀態下超過 24 小時，細菌數量會增加 500%。若你的皮膚剛好有暗瘡傷口或抓痕，再使用充滿細菌的髒毛巾便有機會造成細菌感染，導致你的皮膚問題反覆難癒。

為什麼毛巾、浴巾飄出臭味？4重點毛巾、浴巾不變臭（按圖）

心理學拆解：為何我們總是拖延清洗？

在2023年英國曾進行調查，結果顯示有33%的人說自己3個月洗1次毛巾，還有11%會拖更久；另一項研究更指出，73%的人使用同一條毛巾超過建議的3天。

既然知道毛巾骯髒，為何仍不肯更換毛巾？陳豐偉解釋，這並非單純因為懶惰，而是心理學在作祟：

1. 眼不見為淨



細菌肉眼看不見，加上過去幾天沒洗也「相安無事」，大腦便會自動將洗毛巾的優先次序降到最低，忽視潛在風險。

2. 自我合理化



「我很愛乾淨，只是今天太累了。」當注重衛生的自我形象與懶惰發生衝突時，我們會找藉口安撫自己，例如「我有掛在通風處」、「這條毛巾很貴有抗菌功能」，以此合理化不清洗的行為。

3. 再一天也沒差



一旦拖過了第3天，就會產生「多一天也沒差」的心態。加上現在清洗需要分類、晾曬，大腦覺得「不划算」，於是慣性拖延。

4. 聞起來不臭＝安全？



我們過度依賴視覺和嗅覺判斷。只要毛巾沒發黑、沒異味，就判定為「乾淨」。但事實上，當你聞到霉味時，細菌量早已超標。

5. 「明日復明日」心態



洗毛巾的成本是即時的（要動手做），好處卻是延後的（皮膚變好）。大腦傾向選擇當下的舒適，將責任推給「明天的自己」，殊不知明天的你同樣繁忙。

6. 責任分散效應



如果是與家人同住，可能會覺得「總會有人拿去洗」，或者認為身邊朋友也是一週洗一次，從而產生「大家都這樣」的從眾心理，減低罪惡感。

專家建議：打破惡性循環的「懶人法」

陳豐偉建議，要克服這些心理障礙，不需要強大的意志力，只需要稍微改變環境設置。其中，最簡單的方法是「以量取勝」。

與其強迫自己每天開洗衣機，不如在浴室櫃內多預備幾條備用毛巾及浴巾，並放置一個專屬的小型污衣籃。養成習慣，毛巾用過兩、三次就直接丟入籃內，隨手換一條新的。你亦都可以設定每週固定的「毛巾日」（例如逢星期三、日），一次過集中清洗。

當你發現皮膚狀況變好，浴室不再有那股若隱若現的霉味時，大腦便會收到正向回饋，讓你更願意維持這個好習慣。為了皮膚健康著想，今晚回家，不如就先換掉那條掛在浴室已久的毛巾啦！

