中國腦中風人數30年增200%遠超全球　「頭號元兇」是它　8招預防

過去30年裏，中國腦梗（腦中風）發病率一路迅猛增長。更讓人擔憂的是，這個趨勢還在持續上升……



而這一切的背後，隱藏着一個被很多人忽視的「頭號元兇」，它可能就藏在最常見生活習慣中。

30年腦梗發病人數迅猛增長

2025年10月，武漢大學宇傳華教授團隊在《中華醫學雜誌英文版》發布的最新研究顯示，近30年來，中國腦梗發病人數迅猛增加。若不加以有效干預，中國缺血性卒中發病率的上升趨勢將持續至2040年。①

研究截圖（中華醫學雜誌英文版）

基於全球疾病負擔（GBD）數據的分析揭示了中國1990年—2040年卒中疾病負擔的嚴峻形勢及其顯著特徵：

1. 腦梗的發病人數在迅猛增長

1990年～2021年，中國腦梗（缺血性卒中）發病人數激增201.13%，遠超全球同期27.05%的增幅。即便排除人口老齡化因素，年齡標化發病率在30年內仍上升35.72%，而全球趨勢卻在下降。研究預測，如果不加以控制，這一上升趨勢將持續至2040年。

2. 男性卒中負擔顯著重於女性

數據顯示，中國男性在卒中發病率、患病率和死亡率上均明顯高於女性。研究指出，這種性別差異與男性更高的吸煙率、飲酒率等風險因素密切相關。

高血壓始終是「頭號元兇」

那導致中國腦梗人數迅猛增長的「元兇」是什麼呢？研究強調，過去30年，高血壓（高收縮壓）始終都是導致中風第一大危險的因素。

1990年五大風險因素是：高血壓、燒煤燒柴的室內空氣污染、吸煙、吃得太鹹、室外空氣污染。

2021年五大風險因素變為：高血壓、室外空氣污染、吸煙、吃得太鹹、高「壞膽固醇」。



高血壓對腦血管的影響是一個持續且多方面的損害過程。一方面，高血壓會像「打氣」一樣，增加動脈血管的壓力，使血管壁變得更加僵硬和脆弱。這使得動脈血管更容易破裂，引發出血性腦卒中（「腦出血」）。

另一方面，高血壓還可以引起動脈內膜增厚和動脈粥樣硬化斑塊形成，導致動脈狹窄和阻塞，最終引發缺血性腦卒中（「腦梗死」）。因此，監測和控制血壓，是每個人一生的功課。

血壓是腦梗的「頭號元兇」（人民日報）

遠離腦卒中，還要做好8件事

腦卒中不是「突然降臨」的，它往往是長期不良習慣積累的結果。高危人群更要提高警惕，從今天開始改掉壞習慣，才能把腦卒中的風險「拒之門外」。

1. 飲食少鈉多鉀

北京中醫藥大學東方醫院腦病二科主任醫師陳寶鑫2024年在醫院微信公眾號刊文指出，飲食中的一些營養素與腦卒中風險相關，高鈉攝入與血壓升高增高相關，鉀、魚類攝入量增多可降低腦卒中風險；多攝入水果蔬菜可降低腦卒中風險，其中柑橘類水果、蘋果、梨和多葉蔬菜對腦卒中有保護作用。②

2. 少久坐多活動

缺乏運動容易導致肥胖、高血壓、高血脂等，同時也會使心臟功能減弱，血液循環不暢，增加腦卒中的發生可能性。

健康成人每周應至少有3～4次、每次至少持續40分鐘的中等或以上強度的有氧運動（如快走、慢跑、騎自行車等）。

3. 不要吸煙喝酒

酒精會刺激血管收縮、升高血壓，還會影響血脂代謝；煙草中的尼古丁、焦油等毒素則會直接損傷血管內皮，加速動脈硬化進程。因此，一定要戒煙戒酒。

4. 積極控制體重

超重和肥胖者可通過健康的生活方式、良好的飲食習慣、增加體力活動等措施減輕體重，有利於控制血壓、減少卒中風險。

5. 秋冬做好保暖

生活中要注意氣候變化，寒冷會造成血管收縮，在血管狹窄處容易引起供血中斷，引發中風。因此，保持身體温暖尤為重要，適時增添衣物。

6. 調節負面情緒

長期消極情緒會導致出現自主神經功能紊亂、血壓不穩定、血管變窄等，嚴重的負面情緒甚至會引起皮質醇含量增高，誘發動脈硬化，最終引發腦卒中的發生。因此，要學會調節自己的情緒，提高心理健康水平，減少腦卒中的發生。

7. 控制好「三高」

40歲以上男性和絕經後女性應每年檢查血壓、血脂、血糖，及早發現「三高」。早期或輕度「三高」患者，可首先調整生活習慣，效果仍不佳者，應採用藥物治療。

8. 治療有關疾病

積極治療有關疾病，如心梗、房顫、外周動脈疾病等。以上疾病人群的卒中發病風險明顯高於常人，應定期體檢覆查，接受專科醫生治療，遵醫囑藥物治療。

