眼皮長黃斑恐是心肌梗塞？掌握「臨微不亂」口訣　預防缺血性中風

52歲的王小姐刷牙照鏡子時，發現上眼皮內側多了幾塊黃色斑點。起初以為是脂肪粒，但這些黃斑愈來愈大也愈來愈多。



她上網查詢後驚覺不對勁，趕緊就醫檢查診斷為「眼瞼黃斑瘤」並建議抽血，結果顯示膽固醇超標，心臟檢查更發現血管已有阻塞跡象。幸好及早發現，透過飲食調整、運動和藥物治療，成功控制病情。

眼皮黃斑竟是心臟警訊 眼瞼黃斑瘤恐藏心肌梗塞風險

台灣內分泌新陳代謝專科黃欣寧醫師指出眼皮上的黃色斑塊不只是外觀問題，醫學上稱為「眼瞼黃斑瘤」，是脂肪堆積在皮膚底下形成的，通常出現在上眼皮內側。約一半有眼瞼黃斑瘤的人同時有高血脂問題。而臨床觀察發現，有眼瞼黃斑瘤的人發生心肌梗塞的風險比一般人高，罹患缺血性心臟病的機率也增加。

此外，黑眼珠邊緣出現灰白色圓環，稱為「角膜環」。黃欣寧醫師表示，這在60歲以上長者很常見，屬於正常老化，但50歲以下就出現角膜環，可能與高血脂、家族性高膽固醇或心血管疾病有關。發現這些狀況時應盡快就醫，檢查血脂數值並評估心血管健康。

掌握黃金3小時搶救關鍵！ 預防缺血性中風致殘風險

黃欣寧醫師強調臉部最危急的警訊就是中風，許多人誤以為中風一定會昏倒，其實初期症狀常不明顯，可能只是半邊臉不對稱、講話不清楚或單側手腳無力。台灣衛福部推廣「臨微不亂」口訣幫助判斷:

「臨」是單側手腳突然無力

「微」是微笑時嘴角歪斜、臉部不對稱

「不」是說話不清楚

「亂」提醒別慌亂，只要出現任一症狀就立刻記下時間並撥打999



黃欣寧醫師提醒記時間是因為急性腦中風有「黃金3小時」，在發病3小時內到院治療，醫師可施打血栓溶解劑，大幅降低失能風險。腦中風有7至8成是血管阻塞造成的缺血性中風，把握時間非常關鍵。

有時臉歪嘴斜也可能是顏面神經麻痺，與中風的差別在於中風會伴隨肢體無力，但一般人難以判斷，只要臉部突然異常都應立即就醫。平時做好預防尤其重要，定期監測血壓、血糖、血脂，保持規律運動，選擇低油低鹽飲食，戒菸限酒並充足睡眠，才是保護血管健康的根本之道。

