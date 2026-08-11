6大癌症初期無明顯症狀？營養師揭防癌關鍵：戒食7種致癌食物

癌症連年蟬聯台灣人十大死因首位，其中最危險的特徵在於許多患者確診時已處於疾病進展的中後期。



台灣營養師高敏敏指出，包括大腸癌、肝癌、胰臟癌、卵巢癌、肺癌及乳癌等六種癌症在初期幾乎沒有明顯症狀，導致患者容易延誤就醫，因此定期篩檢比等待身體發出警訊更加重要，同時也要避吃7類食物。

六大癌症初期無明顯症狀，確診已中後期👇👇👇

6大癌症初期無明顯症狀（01製圖）

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1. 大腸癌

大腸癌長年位居台灣癌症發生人數前列，早期症狀極易被誤認為便秘、腹脹或痔瘡等腸胃問題，患者往往在出現血便、體重下降或貧血後才發現異常。

2. 肝癌

肝癌則因肝臟神經分布稀少，即便腫瘤逐漸擴大也可能不感到疼痛，待疲倦、食慾下降、體重減輕或黃疸症狀出現時，病情已非最早期。

3. 胰臟癌

位置深藏於腹腔的胰臟癌被稱為「癌王」之一，早期症狀相當隱匿，當患者出現腰背痛、食慾下降、體重減輕或血糖異常時，多數已進入較晚期。

4. 卵巢癌

卵巢癌則有「沉默殺手」之稱，初期可能僅表現為腹脹、頻尿、骨盆悶痛或消化不良，容易被誤認為腸胃或婦科問題而延誤就醫。

5. 肺癌

根據台灣國民健康署資料，肺癌已成為台灣癌症死亡率最高的疾病之一，許多患者早期毫無症狀，直到持續咳嗽、胸痛、呼吸喘或咳血才被發現，此時病程可能已經進展。即使無吸煙習慣，患者仍可能因空氣污染、油煙暴露或家族病史等因素增加罹患風險。

6. 乳癌

乳癌為台灣女性發生率最高的癌症，初期多無疼痛感而容易被忽略，若發現乳房腫塊、乳頭凹陷、異常分泌物或乳房外觀改變，應盡速就醫檢查。

高敏敏表示，癌症第一期與第四期的治療效果可能存在巨大差異，許多癌症若能及早發現，不僅治療選擇更多，存活率也會明顯提升，因此定期篩檢的重要性遠勝於等待身體出現異狀。 關於飲食預防，高敏敏指出目前沒有任何單一食物能保證不會罹癌，但大量研究證實長期飲食習慣確實與癌症風險相關。

她建議平時應盡量避免加工肉品、油炸食品、精緻甜點、含糖飲料、反式脂肪、燒焦烤肉及過量酒精等七類食物，因這類飲食容易增加慢性發炎、肥胖及代謝異常風險，進而提高部分癌症發生機率。

日常防癌飲食則應多攝取深綠色蔬菜、十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜、青花菜）、富含茄紅素的番茄及西瓜、莓果類、堅果種子、豆類製品、全穀雜糧，以及橄欖油、苦茶油、酪梨（牛油果）等優質油脂，有助補充膳食纖維、植化素及抗氧化營養素。

根據世界癌症研究基金會指出，約百分之三十至五十的癌症與生活型態有關，包括飲食、體重控制、規律運動、吸煙及飲酒等因素。高敏敏強調，真正的防癌關鍵從來不是依靠某一種「超級食物」，而是維持均衡飲食、規律運動、控制體重，並搭配定期健康檢查與癌症篩檢，才是目前最有科學證據支持的防癌方法。

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