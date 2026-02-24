防癌指南｜醫生揭癌細胞最愛的10大特點　抽油煙機關太早好危險？

腫瘤醫生說，癌症也「挑人」，專挑「軟柿子」捏。這並非危言聳聽，不良習慣的長期積累真的會給癌細胞製造「安樂窩」。



這些容易被癌症「偏愛」的特點，有些人佔了一半以上！今天這篇「防癌指南」務必收好，第一條很多人就中了……

癌細胞喜歡這10大特點的人（01製圖）

1. 癌細胞最「愛」的1種身材：腰粗肚圓型身材

科學證實，肥胖正在成為癌症，尤其是年輕人群癌症的重要推手。你超重的每一斤肉，都可能是在為癌細胞創造「温牀」。

2024年，北京同仁醫院楊金奎教授團隊在細胞子刊《Med》上發表的一項研究顯示，2007～2021年，中國人因肥胖導致的癌症問題越來越嚴重，而且發病風險主要在年輕人群（<50歲）增加。到2031年，與肥胖相關的12種主要癌症，總的發病率預計將翻一番（增長約1.89倍）。①

研究截圖（《Med》）

研究預測，2021～2031年，結腸直腸癌、乳腺癌、甲狀腺癌、肝癌、子宮癌和多發性骨髓瘤的年齡標準化發病率會分別增加66%、33%、122%、16%、56%和12%。

從今天開始，管住嘴、邁開腿，甩掉的不僅是贅肉，更是被癌症盯上的巨大風險。



2. 癌細胞最「饞」的2種飲料：酒精、甜飲料

(1) 酒精

酒精致癌再添實錘！2025年8月，《美國醫學會雜誌》（JAMA）在線發表綜述文章給出「硬核」結論：8種癌症與喝酒直接相關！②

這篇綜述把過去40年、涉及數百萬人的研究數據梳理發現，除了已知的口腔癌、咽癌、喉癌、食管癌、乳腺癌、結直腸癌、肝癌，胃癌也被證實與飲酒存在關聯。也就是說，從口腔到胃部，從乳腺到肝臟，酒精可能「攻擊」的器官遠比我們想象中更多。

值得關注的是，沒有「喝一點沒事」的說法。數據顯示，每天只要喝10克純酒精（差不多一小杯葡萄酒的量），得乳腺癌的風險就會上升7%～10%。

如果是長期大量喝酒的人，得口腔癌、咽喉癌的風險，是不喝酒人的5倍左右；就算只是偶爾小酌，風險也會漲到不喝酒人的1.8倍。

一句話：喝得越多，風險越高，根本沒有安全量！



(2) 甜飲料

果汁、可樂、奶茶……這些甜甜的飲料很多人都愛喝，特別是很多女生喜歡用奶茶、果茶「續命」。但你可能不知道，癌細胞也特別喜歡這些甜飲料。

2022年《營養學最新發展》發表的一項研究發現：每天喝一份以上含糖飲料的女性，相較於每月喝不超過3份含糖飲料的女性，肝癌風險上升78%！③

為什麼癌細胞喜歡「高糖飲食」？復旦大學附屬腫瘤醫院營養科主任凌軼群曾在健康時報刊文介紹，長期高糖攝入會導致肥胖和胰島素抵抗，造成內氧化應激、內分泌紊亂及免疫功能障礙，從而導致腫瘤的發生風險增加。在腫瘤已經發生後，癌細胞會以糖的無氧酵解為主要供能方式，所以不管是普通人，還是腫瘤患者，都應該控制添加糖的攝入。④

從今天起，少喝一瓶甜飲料，多喝一杯白開水，就是為自己健康投資的最佳行動。



3. 癌細胞最「欣賞」3個節省習慣：常吃剩菜、不新鮮果蔬、油煙機關太早

生活中一些看似「節省」的好習慣，恰恰是導致癌症的「元兇」。

(1) 吃不新鮮的果蔬

一些人圖省錢，買折扣力度大，不新鮮的水果蔬菜，而且常常一次買很多，短時間內吃不完。這樣的果蔬，有的已經部分腐壞，有的在貯存過程中慢慢發霉，腐爛變質。為了不浪費，有些人常常把腐壞的部分去掉繼續吃。

但是，食物一旦發霉，沒長霉的地方也可能存在霉菌、細菌及毒素，長期吃腐爛變質、發霉的食物，對肝臟的損傷很大，有致肝癌的可能。

對於水果、蔬菜，一定要買新鮮的。如果食物腐壞變質，一定不要再食用了。



(2) 經常吃剩菜剩飯

有些老人圖省事，每次炒菜、做飯的量很大，一頓甚至幾頓都吃不完，然後反覆加熱繼續吃，直到吃完為止。

冰箱不是保險箱，也不是消毒櫃，在剩菜尤其是剩下的綠葉菜中，亞硝酸鹽含量較高。若長期食用，亞硝酸鹽便在體內積累，積累到一定程度，可增加消化道癌症的發生風險；而且，放置時間長、反覆加熱的蔬菜，營養也會有損失。

儘量不要吃隔夜的飯菜。因此，烹調前要大致計算好飯菜的量，每頓儘量吃完。



(3) 抽油煙機關太早

一些朋友為了省電，炒完菜隨手會把抽油煙機關掉，但是，這種行為卻會為健康帶來隱患。

廚房油煙含有醛、酮、酸等有害物質，如果長期接觸，輕則出現食慾不振、頭暈、噁心，嚴重的還會出現頭痛、胸悶、耳鳴等症狀。另外，長期吸入廚房油煙中的苯並芘、二硝基苯酚等致癌物，可增加肺癌的患病風險。

使用抽油煙機應遵循早開晚關的原則，即在做飯產生油煙之前就打開油煙機，炒完菜後讓抽油煙機再運行3～5分鐘。烹飪時儘量把廚房的窗戶打開，促進空氣的流通。



4. 癌細胞最「喜歡」4種行為：常熬夜、運動少、愛抽煙、不體檢

(1) 常熬夜

你熬的不是夜，是癌細胞的「狂歡派對」。當你在深夜點亮屏幕，它們正在你的身體裏悄悄生根發芽。

2023年7月，華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院的研究團隊在期刊《癌症》上發布的一項研究顯示，睡眠時間短會增加癌症風險。⑤

研究截圖（期刊《癌症》）

與全天睡眠7～8小時的人相比，總睡眠時間小於7小時的人，患癌症風險升高69%。此外，與夜間睡眠6～8小時的人相比，夜間睡眠小於6小時的人，患癌症風險升高41%。

簡單說，就是覺睡得越少，患癌風險越高。從今晚開始，早點放下手機，關掉思緒，給身體一個真正的修復時間，讓癌細胞找不到可乘之機。



(2) 運動少

癌細胞最愛的，就是你癱在沙發上的那一刻。當你窩着一動不動，它們正悄悄慶祝——懶惰，是它們最喜歡的「催化劑」。

2024年，華中科技大學的研究人員在《國際癌症雜誌》上發表的研究顯示，中國癌症負擔持續上升，預計2012~2035年間，可改變風險因素導致的癌症死亡人數將繼續上升。研究人員指出了三個最突出的「壞習慣」：吸煙、缺乏運動和水果攝入不足。⑥

研究截圖（《國際癌症雜誌》）

長期缺乏運動，會導致新陳代謝緩慢，脂肪過多地囤積於體內，導致肥胖，機體的各項功能隨之衰退，免疫力下降、內分泌功能失調，增加癌症發生風險。

所以，別再「懶」給癌細胞機會，現在站起來動一動，就是最佳「防癌藥」。



(3) 愛抽煙

當你每一次點燃香煙，那嫋嫋升起的青煙，就像一份遞給癌細胞的黃金邀請函。肺癌、口腔癌、食管癌……這份「名單」長得超乎想象。

國家衛生健康委發布的《中國吸煙危害健康報告2020》中提到，煙草煙霧中含有至少69種致癌物。有充分證據說明，吸煙可導致肺癌、喉癌、膀胱癌、胃癌、子宮頸癌、卵巢癌、胰腺癌、肝癌、食道癌、腎癌等等。

另外，除了主動吸煙，被動吸煙也就是二手煙，甚至三手煙，危害同樣明顯。如果丈夫長期抽煙，家人得癌的風險同樣會升高。

沒有任何藉口，立即戒煙，戒煙越早越好！任何年齡戒煙均可獲得巨大的健康益處。



(4) 不體檢

你總說忙沒時間，總說沒明顯不適，總說體檢麻煩又費錢。可你不知道，就在你一次次忽略身體發出的微弱信號時，一群最狡猾的「叛亂分子」——癌細胞，正在你的體內悄悄築巢。

不同類型的癌症通常需要不同的篩查方法：低劑量螺旋CT是肺癌篩查的首選，胃鏡+腸鏡檢查是消化道癌症的「偵察兵」，乳腺鉬靶+乳腺超聲是乳腺癌篩查「黃金搭檔」，前列腺特異性抗原（PSA）是前列腺癌的「探針」……

別再給癌細胞創造「悶聲發大財」的機會了。從現在起，把定期體檢加入你的待辦清單，以便早期發現和處理潛在的健康問題。



