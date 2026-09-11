起床就餓到發慌恐是健康警號？營養師警告：與熬夜及高糖飲食有關

許多人一早起床就餓到發慌。 台灣營養師張宜婷表示，早晨飢餓未必是缺熱量，主要與皮質醇覺醒反應、 睡眠不足影響荷爾蒙，及高糖飲食引發低血糖等3大原因有關。



早上起床後感覺餓，有一部分屬於正常生理反應。張宜婷說明，人體皮質醇會在清醒後約30至45分鐘快速上升，此現象稱為「皮質醇覺醒反應（CAR）」。皮質醇會促使肝臟釋放葡萄糖，幫助身體切換到白天活動模式，若近期壓力大或血糖波動不穩，早晨飢餓感就會更明顯。

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睡眠時間與品質也會影響調節飽足感的荷爾蒙。國外研究發現，健康年輕男性若連續兩晚僅睡4小時，促進食慾的飢餓素會增加28％，產生飽足感的瘦素則減少18％。這代表前一晚熬夜，隔天起床異常飢餓，可能與荷爾蒙變化有關，並讓人更想吃高熱量食物。

此外，前一晚的飲食內容也是關鍵。若晚間活動量低又攝取高糖飲食，血糖下降太快會引發「反應性低血糖」。張宜婷指出，身體為恢復血糖會分泌腎上腺素與皮質醇，導致部分人出現餓醒、手抖、心悸或特別想吃甜食的反應。

針對起床肚子餓的進食原則，張宜婷建議先喝水，避免晨起空腹喝咖啡，並選擇優質蛋白質、避開精緻澱粉。若合併手抖、冒冷汗等疑似低血糖症狀，可先補充少量快速吸收的糖分再吃正餐。若狀況反覆發生或本身有糖尿病，應立即諮詢醫師或營養師找出真正原因。

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