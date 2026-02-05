常肚餓可能是飲水不足？醫生教一招分辨「假性飢餓」15分鐘即見效

大腦分不清口渴同肚餓？｜不少正在減肥或控制體重的人士都有這個煩惱：「明明午餐吃得很飽，為什麼一到下午三、四點就開始『口痕』想吃零食？」其實，你未必是真的肚餓，更有可能是身體發出的「缺水警號」。



不少人因為覺得白開水淡而無味，往往習慣以咖啡、奶茶或手搖飲品代替，誤以為喝了飲料就等於補了水，卻忽略了身體其實更需要「清水」。這種飲水習慣容易造成身體「隱性缺水」，進而發出錯誤的生理訊號。台灣家醫科醫生陳欣湄日前在Facebook專頁分享，指出大腦經常會將「口渴」誤判為「飢餓」，導致我們在不知不覺間攝取了多餘的卡路里。

為什麼大腦會「擺烏龍」？

為什麼缺水會讓人覺得餓？其實這並不代表你貪吃，亦與意志力無關。陳欣湄醫生解釋，從醫學角度來看，大腦中負責調控「飢餓感」與「口渴感」的區域非常接近，加上兩者的神經傳導機制存在交互作用。

簡單來說，當身體水分不足時，大腦有時會「混淆視聽」，將原本應該是「口渴」的訊號，解讀為「需要能量」，驅使你去尋找食物。結果你誤以為自己肚餓，走去吃下午茶，但身體渴望的其實只是一杯水。

「真肚餓」VS「假肚餓」必學15分鐘測試法

要避免因為「假性飢餓」而吃太多，陳醫生就提供了一個非常簡單實用的分辨方法。下次當你突然嘴饞，特別是想吃甜食或零食時，請先別急著打開零食櫃，試試以下步驟：

1. 先喝水： 飲用約 250–300 ml 的清水（約一杯份量）。



2. 等待： 給身體 10 至 15 分鐘的時間。



3. 再感受： 問自己是否還有飢餓感。



陳醫生提醒：

● 假性飢餓（缺水）： 通常在喝水後，那種「非吃不可」的衝動會慢慢減退。這類飢餓感通常伴隨著對甜食、重口味食物、冰飲或零食的強烈渴望。



● 真性飢餓： 喝水後依然覺得餓，而且會想吃正餐（如飯、麵、蔬菜、肉類），而不僅僅是零食。



身體缺水的5大警號

除了「假肚餓」，陳欣湄醫生也列出了身體缺水的5大狀況，如果你有以下徵兆，代表你可能喝太少水了：

1. 尿液顏色深： 呈深黃色且味道重（健康的尿液應為淡淡的稻草黃色）。



2. 口乾舌燥： 嘴唇乾裂、容易生「飛滋」（口瘡）、皮膚乾燥。



3. 排便困難： 出現便秘或腸胃蠕動變慢。



4. 精神變差： 容易疲倦、頭痛、注意力難以集中。



5. 情緒不穩： 明明不算很餓，卻一直想找東西吃，情緒容易煩躁。



相關文章：口乾｜夏天喝再多水還是口渴？當心6種疾病引發口乾舌燥非缺水👇👇👇

+ 13

每日到底要飲幾多水先夠？

每人的體型不同，飲水量也不應一概而論。陳醫生建議了一個簡單的計算公式：

體重（kg）× 30 至 35 ml ＝ 每日建議飲水量

例子： 一名 50 公斤的女士，每日建議飲水量約為： 50 × 30 = 1500 ml 至 50 × 35 = 1750 ml

注意： 飲水應採取「小量多次」的原則，切忌一次過「狂飲」，否則身體會無法有效吸收。

真的喝不了那麼多水，怎麼辦？

面對這個建議飲水量，很多人第一反應都是「邊飲得落咁多？」陳欣湄醫生表示，其實不用強迫自己靠意志力死灌，只需要記住一個原則：分散補水。將飲水目標分拆成幾個小任務，融入生活日常，就不會覺得困難。她建議大家可以嘗試以下做法：

1. 起床先喝 300 ml 常溫水



2. 上午、下午各抓 2–3 次「看到水就喝幾口」



3. 餐前 30 分鐘補 200–300 ml（很多人會發現嘴饞下降）



4. 不要等口乾才喝水——口乾通常已經是輕微缺水了



常見飲水疑問 Q&A

陳欣湄醫生又分享自己在門診中常被問到關於喝水的疑問：

Q：飲咖啡、茶、湯水算不算飲水？



A： 只能算「部份」。咖啡和茶雖然含有水分，但無法完全取代白開水。如果整天只靠這些飲品，很多人實際攝取的水量還是不足。



Q：飲水會導致水腫或變肥嗎？



A： 水是沒有熱量的，不會讓脂肪變多。體重短期內的起伏可能是水分波動，但長期來看，補充足夠水分反而有助代謝。



Q：水是不是喝越多越好？



A：不是。過量飲水可能造成電解質失衡。若有心臟病、腎臟病，或曾被醫生交代限水，請依囑調整。



這6個時刻，一定要提醒自己喝水👇👇👇

+ 7

相關文章：飲水助減肥減頭痛好處多 口渴喝水已太遲 補水這4方法效果最佳