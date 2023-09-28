宵夜｜半夜肚餓忍不住？營養師教你分清2種餓這樣吃不怕熱量失控

夜貓族在半夜時，難免會肚子餓，克制不吃真的很不舒服，可實在忍不住想吃時，要怎麼吃才可能減少負擔？台灣營養師劉雅惠指出，半夜想吃東西，第一步先判斷，自己是「生理餓」還是「心理餓」，生理餓時可以吃些蛋白質支撐飽足感，心理餓時可以吃些低熱量的小零食，強化飽足覺察力。



「生理餓」是真餓 可吃些豐富的蛋白質

劉雅惠指出，「生理餓」是真的飢餓，代表身體需要食物來產生能量，會出現以下幾種狀況：

1. 肚子一直在咕嚕咕嚕叫。

2. 眼神渙散，無法集中注意力。

3. 開始感到疲憊、無力。



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在「生理餓」的狀態下，吃完東西時會飽足感，可以克制進食量，不容易過量，但因為是半夜還是要限量，劉雅惠建議民眾，可選擇低加工原型食物或豐富蛋白質來支撐飽足感，如茶碗蒸、茶葉蛋、低鹽毛豆、無調味堅果等。

「心理餓」是假餓 可吃些低熱量的零食

劉雅惠提到，「心理餓」是假性飢餓，並非能量缺乏，而是因為壓力、情緒產生的需求，會出現以下幾種狀況：

1. 沒有特別的原因，就是想吃東西。

2. 渴望吃特定食物。

3. 明明很飽，但還是有慾望想吃東西。



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「心理餓」時先別吃高熱量食物滿足自己，這時身體對於飽足感的察覺能力很弱，無法控制進食量，導致吃得太多。劉雅惠也建議民眾，要以低熱量及需要咀嚼的食物來強化飽足覺察力，如紫菜、蒟蒻條、硬豆乾，也能避免不小心失控吃過頭。

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