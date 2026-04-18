高血壓｜血壓正常就能自行停藥？醫：恐增加血管硬化或阻塞的風險

慢性病通常需要長期藥物治療，不少高血壓患者卻每天緊盯血壓數字，看到「今天血壓不高」就先不吃藥，「天氣變暖」也是患者常見的停藥理由。



對此，台灣心臟科劉中平醫師提醒，高血壓治療的核心目標是維持血壓穩定，自行更改服藥間隔時間，反而可能造成血壓忽高忽低，長期下來將增加血管受損的風險。

治療目標在「穩定」 為何自行調整用藥有風險？

劉中平醫師指出，血壓治療最重要的原則，是讓血壓維持平穩狀態；若血壓時高時低，血管壁長期承受不穩定的壓力，可能導致血管張力過大，進而造成血管內皮受損，增加血管硬化或阻塞的風險。

相關文章：高血壓｜原發性高血壓無原因？多屬無症狀小心腎臟心臟4個併發症👇👇👇

+ 7

早期的降血壓藥物作用時間相對短，患者往往需要一天服用兩到三次，目的就是避免血壓波動，而目前多數降血壓藥物已延長作用時間，患者一般每日服用一次即可。

不過，常見有患者自認近期血壓控制得不錯，便自行把藥物改為隔天服用，劉中平醫師表示，實際上有服藥時，血壓可能維持較低；沒有服藥時，血壓便可能再度上升。即使量血壓時沒有發現超標，體內藥物濃度仍會出現起伏，血壓也隨之波動，長期下來可能對血管造成傷害。

看數字自行停藥恐釀禍 任何狀況應與醫師溝通

劉中平醫師也強調，目前多數專家並不建議過度頻繁量測血壓，更不要依據單次血壓數值自行調整藥物，以避免血壓控制變得不穩定。他舉例，如果今天測量的血壓較低就暫停服藥，隔天藥物濃度下降後，血壓就可能再度上升，這時又重新服藥，數值便會下降；來來回回之下，血壓可能出現更大的波動。

劉中平醫師表示，患者出現短暫的血壓偏高或偏低，若無不適症狀，通常仍可照常服藥。若患者希望提供自己的血壓數據給醫師參考，在長期穩定服藥的前提下，他建議一個月量約8次、也就是一週約兩次，其實就已足夠。如果擔心血壓狀況，則建議與醫師討論適合自己的治療方式，切勿自行改變用藥頻率，才有助守護心血管健康。

相關文章：高血壓｜血壓降可減藥？補鈣多飲水8種方法降血壓紅棗番茄護血管👇👇👇

+ 11

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

