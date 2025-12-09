量血壓｜最佳時間正確位置姿勢一文看清　醫生拆解血壓測量3迷思

新華網健康頻道《秒懂健康》欄目推出有關「準確監測血壓關鍵因素」的科普，特邀中國中醫科學院廣安門醫院心血管科副主任、主任醫師李海霞針對血壓測量常見誤區進行權威解讀。



她表示，隨着血壓計普及，家庭血壓監測成為高血壓患者管理健康的重要方式，但不少人在測量時卻存在認知偏差，只有掌握正確方法才能確保數據準確，為健康判斷提供可靠依據。

誤區一：飯後可立即測血壓？測前這些「準備」不能少

很多人覺得測血壓隨時都行，其實測前的準備工作會直接影響數據準確性。

李海霞直言，測血壓前需先做好「自查」：

一是必須保證安靜休息5分鐘以上，避免一回家就立即測量，需等血壓穩定後再操作，才能確保結果的穩定性與正確性。

二是剛吃完飯、剛運動完，或是正處於生氣、發脾氣等情緒波動狀態時，不適合馬上測血壓，這些情況會導致血壓虛高，影響對真實血壓值的判斷。

三是測血壓前半小時內，不要抽煙、不要喝咖啡，也不要喝濃茶，因為這些行為都可能導致血壓暫時性飆升，讓測量結果「失真」。

誤區二：測血壓，姿勢不對影響不大？這些細節很關鍵

放鬆心態沒錯，但測量姿勢不標準，同樣會讓血壓數據不準。

李海霞說，測血壓時的姿勢有明確要求：

首先，身體要坐直，雙腳平放地面，絕不能翹二郎腿；袖帶需對準心臟高度，同時測量手臂要做好支撐，比如放在桌子上，不能隨意抬高手臂，確保手臂肱動脈與心臟處於平齊位置，這是保證測量準確的基礎。

其次，測量過程中動作要穩，不能說話、不能隨意活動，儘量保持身體平靜；另外，測量手臂要充分暴露，不能隔着厚衣服測，衣物厚度會干擾測量，影響最終結果。

該用左手還是右手測血壓？

針對「該用左手還是右手測血壓」的常見疑問，李海霞解釋，一般情況下，若左右手血壓存在5-10毫米汞柱的差異，通常以數值較高的那一側測量結果為準。

她建議首次測量血壓時，左右手都要測，之後則固定選擇數值較高的那一側手臂進行測量，這樣能減少因手臂差異帶來的誤差。

誤區三：任何時候的血壓值都有參考意義？時間、設備選對是前提

據李海霞介紹，血壓並非24小時固定不變，不同時間段測量的數值可能存在較大差異，想起來就測的方式並不可取。

測壓時間和設備的選擇至關重要。

她說，從時間來看，建議每天固定三個時間段測量血壓，即清晨、下午和睡前，規律監測才能更好地掌握血壓趨勢。其中，清晨剛醒來、尚未進行活動時的血壓測量尤為關鍵，此時身體處於最安靜狀態，測量結果較準確。

值得注意的是，高血壓患者血壓會存在「反杓型」波動規律。一般情況下，正常血壓晝夜節律是，夜間收縮壓和/或舒張壓較日間下降率10%-<20%，或夜間/日間血壓比值>0.8-0.9，即「杓型」血壓。

而「反杓型」血壓是夜間收縮壓和/或舒張壓較日間不降反升，或夜間/日間血壓比值>1.0。對於這類患者來說，早晨往往是血壓較高的時段，若此時血壓正常，通常意味着一天內血壓基本處於正常範圍。

固定使用同一台血壓計

從設備來看，建議固定使用同一台血壓計，避免早上用A血壓計、晚上用B血壓計的情況。因為不同設備可能存在誤差，頻繁更換會導致數據「打架」，干擾對血壓趨勢的判斷；選擇一台經過校準的血壓計，並長期堅持使用，能保持血壓監測的一致性，為健康管理提供更可靠的依據。

李海霞提醒，準確監測血壓是高血壓預防與控制的重要環節，掌握正確方法、避開常見誤區，才能讓家庭血壓監測真正發揮作用。希望能有更多人重視血壓管理，增強自我保健意識，積極參與到高血壓預防和控制工作中。

