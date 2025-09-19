高血壓降不下來全因童年往事？美研究揭兒時創傷容易有心血管疾病

如果你或親友長期受高血壓困擾，吃降血壓藥也效果不彰，這時可能要思考一下，是不是曾經有過什麼心理創傷，沒有好好處理。這些心靈有過的傷，只是時間久了，慢慢淡忘了？研究證實，心理創傷有可能是造成高血壓的成因之一。



台灣身心科醫師周伯翰指出，他的門診病人中，一位28歲竹科工程師M長期飽受高血壓困擾，先前醫師為他開立了合併3種降壓藥物處方箋，仍無法有效控制，心臟科檢查後也找不出原因。轉介到他的身心科門診後，一談起過往病史才赫然發現，M背後隱藏的是童年長期心理創傷，造成「複雜性創傷後壓力症候群」（Complex PTSD, C-PTSD）。

童年創傷成慢性壓力源 血壓怎麼降都降不下來

M自述他個性敏感，對他人眼光高度在意。M經常擔心被主管同事認為表現不好而提心吊膽。病史顯示，M有辛苦的童年，父母對成績要求嚴苛，稍有失誤就會遭到嚴格處罰與辱罵，也曾遭同學排擠霸凌。

周伯翰指出，這些反覆的心理創傷，讓M長期活在焦慮與自卑當中，「這不是單純的壓力，而是符合C-PTSD的典型特徵。」經藥物合併心理治療後，M的情緒與自信明顯改善，血壓控制也逐漸穩定，三高風險獲得控制。

C-PTSD症狀成因更隱匿 影響更久

周伯翰解釋，傳統創傷後壓力症候群（PTSD）常見於車禍、戰爭、重大災難等事件後，核心症狀包括創傷再經驗、過度警覺、逃避與麻木、負向認知與情緒等。而C-PTSD則是由長期反覆無法逃離的人際創傷引起，如虐待、忽略、霸凌等，除了PTSD症狀外，還會影響3大層面：

1. 情緒調節困難：易怒、長期負面情緒。

2. 負面自我概念：容易自責、無價值感、罪惡感、低自尊。

3. 人際關係：疏離、不信任、依附問題。



長期心理創傷與心血管疾病高度相關

周伯翰與哈佛大學合作研究追蹤34,653名受試者發現，童年慢性創傷和未來罹患心血管疾病高度相關。可能原因是長期心理創傷會讓大腦杏仁核過度活化，導致交感神經長期過度反應、體內血管發炎因子升高，進而提高心血管疾病風險。

心理「傷」會轉化成身體「病」

周伯翰強調，C-PTSD治療需結合抗憂鬱藥物與心理諮商，方能達到最佳效果。他提醒，若長期陷入恐慌、焦慮或憂鬱，應及早就醫，否則心裡的「傷」，最終真的會傷到心臟與健康。許多人以為心理創傷「靠自己」就會好，但每個人的承受度不同，千萬不要耽誤了治療時機，造成更大的後座力。

