三高可致多重器官病變？33歲女血壓高無症狀不吃藥現泡泡尿險洗腎

誰說年輕人高血壓沒關係？33歲的小美大學時就被診斷出高血壓，但她自認年輕，身體沒有任何不適，因此並未規律用藥控制。



直到最近，她發現早晨尿量變少，且馬桶中總是浮著一層久久不散的「泡泡尿」，才驚覺不對勁，就醫檢查後竟發現腎功能衰退，可能面臨洗腎，令她陷入恐懼。

別輕忽三高！沉默殺手恐引發多重器官病變

台灣土城醫院家庭醫學科醫師陳藝瑄指出，高血壓、高血糖、高血脂等三高，是最常見的慢性病危險因子。許多慢性病在初期沒有明顯症狀，若長期忽視未加以控制，可能會引發腦中風、心肌梗塞、視網膜病變，甚至如小美的案例一樣，導致嚴重的腎臟病變，最終需要終身洗腎。

泡泡尿的出現，有可能是腎臟過濾功能受損，導致血液中的蛋白質滲漏至尿液中形成蛋白尿的警訊。

每日定時量血壓，掌握黃金數字

要有效管理三高，首先應從血壓控制做起。台灣陳藝瑄醫師建議，每天應在固定時間量測血壓，量測前需休息10分鐘，並使用同一側手臂，保持手臂與心臟同高，以確保數值的準確性。

一般理想的血壓值約為120/80 mmHg。若血壓長期高於130/80 mmHg，就應開始採取減鹽、規律運動、戒煙等生活方式調整；一旦超過140/90 mmHg且伴隨頭暈等症狀，則應立即就醫。特別是糖尿病或腎臟病患者，需要更嚴格地控制血壓。

血糖管理：空腹血糖是關鍵指標

在血糖管理方面，民眾應注意空腹血糖的數值。若空腹血糖超過100 mg/dL，代表身體可能已出現血糖異常，需要開始調整飲食習慣；若空腹血糖超過126 mg/dL，或飯後血糖超過200 mg/dL，則應尋求醫師協助，進一步檢查糖化血色素（HbA1c），以評估長期的血糖控制狀況。

血脂檢查：好壞膽固醇都要顧

血脂的控制同樣重要，且男女標準略有不同。俗稱「好膽固醇」的高密度脂蛋白膽固醇（HdL-C），男性應高於40 mg/dL，女性則建議高於50 mg/dL，可透過規律運動來提升。

三酸甘油脂若超過150 mg/dL，需嚴格控制飲食；若數值飆高至500 mg/dL以上，應盡速就醫治療。

至於「壞膽固醇」低密度脂蛋白膽固醇（LdL-C），建議控制在130 mg/dL以下。糖尿病患者應更嚴格，最好低於100 mg/dL；若曾有心肌梗塞病史，則需降至70 mg/dL以下。若僅有總膽固醇偏高，但其他指標皆在正常範圍，特別是因好膽固醇（HdL）偏高所致，則不必過度憂慮。

逆轉三高！從根本改變生活習慣做起

台灣陳藝瑄醫師強調，看似複雜的數字管理，其實核心關鍵在於徹底改變生活習慣。除了規則服藥外，更應積極控制體重、採行少糖、少油、少鹽的清淡飲食，並避免麵包、含糖飲料及高糖分水果等精製澱粉。

此外，多從事有氧運動能有效促進血液循環、增強血管彈性。同時，學習適當的紓壓方式，避免長期處於高壓狀態，也是穩定三高不可或缺的一環。目前小美經過嚴格控制，腎功能程度維持在慢性腎臟病第三期，不需洗腎。

善用政府資源，定期健檢及早發現

由於慢性病初期症狀不明顯，定期健康檢查是守護健康的關鍵。台灣國健署提供免費的成人健康檢查服務，民眾可多加利用：

- 30歲以上未滿40歲：每5年1次。

- 40歲以上未滿65歲：每3年1次。

- 55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺患者、65歲以上長者：每年1次。



服務內容包含身體檢查、血液生化、腎功能、尿酸檢查及健康諮詢等項目。台灣民眾可就近向家庭醫師或健保合約院所洽詢，及早發現、及早治療，遠離慢性病的威脅。

