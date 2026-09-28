心律不整竟引發「腳中風」　6症狀是警號　腳變黑且疼痛要注意

一名68歲男性阿銘（化名）因心律不整問題，右腳突然變黑、冰冷且疼痛長達三天，就醫發現竟已腳中風！經緊急取栓手術才免於截肢之苦。



醫師指出，心律不整與血栓風險息息相關，大家切勿輕忽疼痛、皮膚蒼白、冰冷、麻痹、感覺異常、摸不到脈搏等下肢動脈血栓的症狀，把握治療黃金時間，才能避免截肢甚至死亡的嚴重後果。

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右腳變黑又冰又痛 竟是血栓引發「腳中風」

阿銘長期飽受心律不整所苦，日前右腳無預警地出現變黑、冰冷且疼痛的症狀。起初他仍抱持觀望態度，然而症狀遲遲未見好轉，足足煎熬了三天之久。最後阿銘決定前往台灣奇美醫院急診就醫，尋求醫師的專業協助。

經由電腦斷層檢查，醫師發現阿銘的右腿動脈血管內有血栓堵塞，導致血液無法正常流通，使得右腳陷入危險的缺血狀態。若未能及時處置，隨時都有截肢的風險。心臟血管外科醫療團隊立即為阿銘安排緊急取栓手術，順利清除血栓，恢復血流通暢。

術後醫師也進行筋膜切開術，以減緩缺血再灌注後可能出現的壓力增加及腫脹問題。在醫療團隊的努力下，阿銘的右腳終於成功保住，目前恢復情形良好，正接受後續的治療與復健，期盼早日恢復行走能力。

心律不整增加血栓風險 下肢動脈阻塞症狀要注意

台灣奇美醫院心臟血管外科醫師陳介夫表示，「腳中風」的醫學名稱為「下肢急性動脈阻塞」，通常是由血栓或栓塞引起的。當血液無法順利流至肢體末端，就會造成嚴重的缺血現象，進而導致組織壞死。根據2012年《新英格蘭醫學雜誌》的研究顯示，平均每年每一萬人中，約有1.5例會發生下肢急性動脈阻塞。即便及時治療，仍有2至3成的病人面臨截肢的命運。

陳介夫提醒，大家若發現疼痛、皮膚蒼白、冰冷、麻痹、感覺異常、摸不到脈搏等下肢動脈血栓的症狀，千萬不可掉以輕心，必須立即就醫接受治療。唯有把握黃金時間，才能提高保住肢體的成功率。若延誤就醫，讓血流中斷的時間過長，不僅可能失去寶貴的肢體，甚至有死亡的風險。2024年美國心臟學會的醫療指引也指出，急性下肢缺血的治療效果，與就醫時間有密切關係。若未能在4至6小時內讓肢體再灌流，成功挽救下肢的機會將大幅降低。

腳中風與心律不整高度相關

陳介夫進一步指出，許多罹患腳中風的病人，往往合併有心律不整的問題，這也是導致血栓形成的可能原因之一。心房顫動等心律不整疾病，會增加血栓形成的風險，進而引發嚴重的併發症。因此，對於有心律不整風險的病人來說，定期檢查與適當的治療至關重要。

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遵醫囑服藥控制心律不整 肢體冰冷發麻速就醫

陳介夫叮嚀，若罹患心律不整，遵從醫囑定時服藥是控制病情的不二法門，也能有效降低血栓的風險。倘若發現肢體出現冰冷、劇痛、麻木或變色的警訊，切勿拖延，應立即就醫，才不會錯失治療的寶貴黃金期。

下肢動脈阻塞治療方式

對於下肢動脈阻塞的治療方式，陳介夫表示有多元選擇，必須依據血栓的位置、大小及病人的整體狀況，來決定最適合的治療方式。常見的取栓方法包括傳統的外科手術、微創的血管內治療，以及藥物溶栓等。每種方法都有其適應症與風險，選擇時需審慎評估，並與醫師充分討論，才能確保治療的最佳效果。

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