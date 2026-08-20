浙江1男子躺着玩手機致血栓　3預警信號+3預防方法　定期活動身體

近日，「男生每天躺玩手機超5小時無法走路」話題引發關注。浙江台州一名男生高考結束後，幾乎全天在家玩手機，整日癱在沙發、牀上，因右腿腫痛無法正常走路，最終確診為下肢深靜脈血栓。



長期久坐不動為何會導致血栓？血栓都有哪些預警信號？往下看，一同了解。

相關文章：血栓｜單腳腫發紫4症狀靜脈栓塞嚴重需截肢！暢通靜脈一定要開刀?👇👇👇

+ 2

別認為血栓是老年病 年輕人也會形成血栓

不少人認為血栓是老年專屬疾病，其實並非如此。下肢深靜脈血栓，簡單來說就是血液在腿部深靜脈內不正常凝結形成「血塊」，阻塞靜脈腔，導致靜脈迴流障礙。

正常情況下，腿部靜脈血液需要靠小腿肌肉收縮擠壓才能迴流到心臟。如果長時間坐着、躺着保持不動，小腿肌肉「罷工」，血流速度變慢，血栓就容易形成。一旦血栓發生脱落，可能隨血流進入肺部，引發肺栓塞，導致呼吸困難甚至死亡。

警惕3個血栓預警信號

單側大腿、小腿明顯變粗，兩條腿粗細差距肉眼可見

單腿痠脹發沉、緊繃，按壓小腿有痛感，走路疼痛感加劇

一側皮膚髮紅，摸着温度偏高



這6類人群 屬於易栓體質

易栓體質指在獲得性或者遺傳性等各方面因素影響下，人體內促進血栓形成的機制亢進，抑制血栓形成的能力下降或不足，容易形成靜脈血栓或動脈血栓。這6類人群屬於易栓體質。

妊娠期孕婦或產後婦女

長期口服激素的患者

存在腦部或內臟靜脈血栓的人群

先天性或者家族性體內缺乏抗凝血酶、蛋白C、蛋白S的人群

有高危血栓形成傾向家族史的人群

部分癌症患者



日常如何預防血栓？

要想保護血管、防止血栓形成，可從以下幾點着手。

1. 定期活動

建議每坐1小時，起身活動5～10分鐘，如簡單的伸展運動或走動。

2. 踝泵運動

如果有哪個動作能預防血栓形成，那很多醫生一定會推薦——踮腳，專業術語稱之為「踝泵運動」。有研究顯示，每小時做2分鐘踝泵運動，可使血栓風險下降約40%。

踮腳能讓小腿肌肉明顯收縮，像「加壓泵」一樣推動靜脈血迴流。

此外，踮腳可以鍛鍊下肢肌肉，當踮起腳尖時，雙側小腿後部肌肉每次收縮時擠壓出的血液量，大致相當於心臟脈搏排血量。經常練一練，可以讓全身血液迴流通暢，避免心腦血管疾病「偷襲」。對於已經存在靜脈曲張隱患或初期症狀的人來說，踮腳也是一項簡單且有效的輔助改善手段。

勾腳：緩緩將腳尖向上勾起，感覺小腿前方肌肉繃緊，腳跟可稍微離牀或離地，保持5～10秒。

繃腳：將腳尖用力向下踩，像踩油門一樣，感覺小腿後方肌肉繃緊，保持5～10秒。

環繞：以踝關節為中心，腳趾做360度環繞，在可耐受的範圍內保持動作幅度最大。



在做踝泵運動時，需注意這3點：

動作要慢：感受肌肉的收縮和放鬆，效果更好

幅度要大：在無痛範圍內，儘量做到最大角度

頻率要夠：每小時做5～10分鐘，或每組動作做20～30次，每天可進行多次



3. 均衡飲食

多吃富含膳食纖維的蔬果和粗糧，減少高脂肪、高糖分食物攝入，有助於控制血脂水平，保護血管健康。保持充足的水分攝入，可降低血液黏稠度，減少血栓形成風險。

相關文章：運動養生｜醫推踮腳動作防血栓護心臟 4個正確姿勢讓血管變年輕

+ 8

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

