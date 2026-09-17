盆腔炎｜陰道洗太乾淨也不行？5大警號要注意　4招預防感染勿拖延

女性寶貝身體，洗澡總想洗得乾乾淨淨，換得一身神清氣爽。但這個習慣，婦產科醫師卻要提醒，「身體內部」如果洗得太乾淨，反而可能帶來感染發炎和痛苦。



為什麼呢？好好洗個乾淨錯了嗎？

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洗澡方式不對 可能導致骨盆腔炎？

婦產科醫師嚴絢上指出，有的女性會習慣性地沖洗陰道內部，才覺得內外都乾淨。事實上常這樣做可能破壞陰道的好菌平衡，讓陰道頓失免疫保護網。

她以「骨盆腔炎」的求診患者為例，她們有的只是覺得腹部持續悶痛，好像月經明明剛結束了，怎麼接著又出現月經要來之前的下腹沉重感，不確定是什麼狀況就來掛診。有的則是忍到陰道出現分泌物顏色異常、量多有異味，才來求診。綜合各個案問診結果，不少患者有經常清洗陰道的習慣。

骨盆腔炎是什麼？5大警號 妳中幾個？

嚴絢上解釋，骨盆腔炎就是女性的子宮、輸卵管等內生殖器官，被細菌入侵而出現「感冒發炎」的症狀。最怕就是誤了處理時機，讓症狀惡化。她提醒，以下5種症狀可能是骨盆腔炎的信號，女性應特別留意：

1. 下腹部持續悶痛或突然劇痛。

2. 陰道分泌物增加、顏色改變（如黃綠色）或出現異味。

3. 性交時感到疼痛或有出血狀況。

4. 發燒、畏寒，感覺全身無力。



前一次月經停後，到下一次月經之間，突然出現不正常的出血。

嚴絢上說，有時候症狀很輕微，女性很容易以為是經痛老毛病、腸胃不適而忽略即時就診的必要性。甚至是不好意思到婦產科掛門診而延誤了。

治療須全程完整這樣做

嚴絢上表示，骨盆腔炎是能治癒的！門診一般是開立「抗生素」療程，吃藥不費事，重點在務必「完整服藥」，抗生素不能自行停藥，才能徹底根除骨盆腔裡的病菌。

醫教4招預防 避免誤時惡化！

骨盆腔炎該怎麼預防？嚴絢上建議，女性朋友們寶貝自己的身體，應把握以下4點，有助預防：

1. 一套到底

性行為全程正確使用保險套，能有效降低感染風險。

2. 陰道內部保養方式

不要時常沖洗陰道內部，以免破壞陰道的好菌平衡。

3. 免疫力要鍛鍊

規律作息、均衡飲食、適度運動，讓身體更有抵抗力。

4. 勿害羞勿拖延

一感覺不對勁，別害羞、也別自己當醫生，速速就醫是上策。

嚴絢上提醒女性，若有下腹部悶痛，卻不知道該看哪一科的經驗，與其自己偷偷地擔憂，不如先找婦產科醫師幫助找出病灶。

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