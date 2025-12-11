女性健康｜經常肚脹不適？拆解4大隱藏成因 持續數週恐甲狀腺出事

妳有沒有試過這種尷尬時刻：明明午餐只吃了一份輕食，也沒有暴飲暴食，但到了下午三、四點，肚子卻脹得像「懷孕三個月」？那種褲頭勒住肚皮的壓迫感，讓妳坐立難安，甚至不得不偷偷解開一顆鈕扣透氣。



身邊的人或許會隨口說一句：「妳係咪食滯咗？」甚至妳也開始怪自己是不是最近吃太多。但請先別責怪自己。

別怪自己「食太多」 75%腹脹另有真兇！

慢性腹脹困擾著許多女性，原本簡單的餐點也變成了令人難受的午後時光。許多人認為腹脹只發生在月經期間，但實際上並非如此。臨床研究指出，高達 75% 的女性經常經歷腹脹，妳可能將原因歸咎於飲食或壓力，其實荷爾蒙、腸道細菌，還有一些妳意想不到的隱藏因素，都可能是真正的元兇。

1. 荷爾蒙波動：不只經期作怪

很多女生以為只有月經來的那幾天，身體才會水腫。其實，女性荷爾蒙對腸胃的影響力，遠比我們想像中大。

● 雌激素（Estrogen）： 它就像一塊海綿，容易讓身體水分滯留，讓妳感到全身浮腫。



● 黃體素（Progesterone）： 它會讓平滑肌放鬆。這雖然能紓緩經痛，但同時也會令腸道蠕動變慢，導致氣體像「塞車」一樣困在腸道內，難以排出。



如果妳正處於更年期前期，荷爾蒙的波動會比更年期本身更劇烈，這也是腹脹最常出現的時候。此外，懷孕期間，甚至是產後六個月內，荷爾蒙的殘留都可能讓妳的腸胃變得像「腸易激綜合症」般敏感。這也是為什麼，我們女生比男生更容易受腹脹困擾的原因。

2. 小腸細菌過度生長

腸胃道有很多微生物，包含細菌、病毒、真菌。正常來說，這些微生物應該集中在大腸，但如果它們過度生長，便有可能擠進了小腸，這就是「小腸細菌過度生長」。

當這些細菌在錯誤的地方繁殖，妳吃下去的碳水化合物還沒來得及被身體吸收，就被它們搶先發酵了。結果就是產生大量的氣體。如果妳發現自己每次吃麵包、意粉或水果這類「健康食物」後，肚子反而脹得更厲害，那可能不是食物的問題，而是細菌「住錯房」了。

誰容易中招： 曾經剖腹產、長期服用抗生素，或是腸胃蠕動本身較慢的女生，都要特別留意。

3. 腸胃太敏感或其他隱憂

有時候，妳覺得肚脹並不是因為肚子裡真的有很多氣，而是妳的腸胃神經「反應過大」。即使只是喝口水或有少少氣體，神經也會向大腦打小報告喊「好脹、好痛」。

另外，婦科問題也會讓妳覺得肚脹：

● 子宮內膜異位： 這些組織亂跑刺激到腸道，讓妳經期時肚子特別脹痛。



● 盆底肌無力： 生完BB後肌肉鬆弛，力氣不夠將氣體排出，導致氣體被「鎖」在肚子裡。



4. 食物敏感：原來這些「健康食物」會令妳肚脹！

妳為了健康，可能刻意多吃蘋果、洋蔥、蒜頭？但原來對於某些體質來說，這些食物反而是腹脹的元兇。

● 高 FODMAP 食物（易產氣）： 像是洋蔥、蘋果、西蘭花等，雖然營養豐富，但含有容易發酵的糖分，在腸道內極易產生氣體。



● 麵筋（Gluten）敏感： 即使妳沒有患病，腸道也可能對麵包、意粉中的麵筋產生反應，導致輕微發炎和肚脹。



● 高組織胺食物： 週末飲紅酒、食芝士，當中的組織胺成份也容易刺激腸胃，增加腹部壓力。



身體的求救信號：何時該看醫生？

偶爾的腹脹可以透過散步緩解，但如果妳的肚子持續數週都處於鼓脹狀態，且調整飲食後無改善，甚至伴隨其他不適，這可能是身體在發出更深層的求救信號，請務必諮詢醫生：

- 甲狀腺機能低下（Hypothyroidism）：



甲狀腺素不足會讓全身代謝進入「慢動作」模式，腸胃蠕動也會跟着變慢，導致嚴重便秘和脹氣。

留意徵兆： 長期疲倦、怕冷、體重莫名增加、皮膚乾燥、脫髮。

- 卵巢囊腫（Ovarian Cysts）：



卵巢與腸道位置相近，當囊腫體積變大或發生扭轉時，會物理性地壓迫到腸道，造成持續性的腹脹感，甚至讓妳誤以為是發胖。

留意徵兆： 下腹部有下墜感或悶痛、頻尿、經期異常或性行為時感到疼痛。

- 胰臟問題（Pancreatic Issues）：



胰臟負責分泌消化酵素來分解食物（特別是脂肪）。若胰臟功能受損，食物無法被消化便會在腸道內發酵產氣。

留意徵兆： 糞便顏色變淺、帶有油光且難以沖走（脂肪瀉）、上腹部疼痛甚至痛感延伸至背部。

同「肚脹」說再見 4個溫柔呵護腸胃的小習慣

在尋求醫生協助排除嚴重問題的同時，日常生活可以試著這樣疼愛自己：

● 給腸道好幫手： 補充適合的益生菌，幫忙平衡腸道生態。



● 暖暖胃： 泡一杯溫熱的薑茶，能幫助驅風，紓緩不適感。



● 動一動： 做一些簡單的瑜伽伸展，幫助腸胃輕輕蠕動。



● 攝取維他命 D： 透過適度曬太陽、飲食或補充劑攝取，有助對抗腸道發炎。



別再只是一味忍耐或盲目戒口了，仔細聆聽身體的聲音，找出讓妳不舒服的真正原因，妳值得擁有輕盈自在的生活。

