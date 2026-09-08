專家拆解日常飲食有咩化學添加物 蛋糕有一物曱甴都唔敢食！

香港人生活節奏明快，不少市民習慣購買現成外賣或加工食品解決一日三餐。然而，這些看似方便而美味的食物背後，可能隱藏着不少化學添加劑與食安風險。台灣胡乃文醫師在YouTube的一條影片中與曾在食藥署服務25年、調查過數千家食品工廠的台灣食安專家文長安教授對談，深入拆解日常食物中的化學添加物陷阱，並分享挑選包裝食品的實用技巧。



河北「甲醛白菜」引食安恐慌 一級致癌物嚴重可致死 教您三招辨別

YouTube影片截圖

為什麼連曱甴都遠離蛋糕？

文長安教授在節目中提出一個令人震驚的現象：常見的害蟲曱甴，最討厭的食物之一竟是西餅蛋糕。

文教授解釋，蛋糕在製作過程中為了達到鬆軟口感與將油水混合，通常會加入泡打粉（膨脹劑）、乳化劑及化學香料。當曱甴接觸到這些成分時，乳化劑會溶化其體表的脂肪層，進而阻塞其氣孔導致無法呼吸，因此曱甴會自發性避開此類食物。除了蛋糕之外，膨脹劑亦廣泛應用於市面上的油炸鬼及冬甩等炸物及包點。

乳化劑對人體的影響

蛋糕中常添加的乳化劑如聚山梨醇酯、羧甲基纖維素等，若長期過量攝取，對健康最主要的衝擊在於破壞腸道環境與誘發慢性發炎。乳化劑的水油結合特性會在腸道內發揮作用，溶解覆蓋在腸道細胞表面的防護黏液層，導致腸道屏障功能受損。當屏障遭到破壞，腸道菌群平衡便會失調，促炎細菌大幅增加，進而引發長期低度的慢性發炎，不僅增加了腹瀉、脹氣等消化不適，還會提升罹患發炎性腸道疾病與大腸癌的風險。

甘肅蘭州現染色萵筍扮新鮮！過量攝取恐損肝腎 三招分辨染色蔬菜

YouTube影片截圖

熱門早餐暗藏隱形危機

港人常吃的早餐同樣藏有加工細節，文教授舉出蘿蔔糕與饅頭作為例子：

蘿蔔糕的成色問題



天然蘿蔔糕主要由粘米粉與真實蘿蔔絲製成，在煎煮過程中，米粉與蛋白質會產生自然梅納反應，表面呈現較深的金黃色澤。然而，市面上部分低價蘿蔔糕完全不含蘿蔔與粘米，而是改用「雙化修飾澱粉」製作，這類蘿蔔糕煎熟後顏色往往極淺。

雙化修飾澱粉對人體的影響 雙化修飾澱粉是指天然澱粉經過兩種不同性質的化學或物理方法處理，使其分子結構產生更多合適的鍵結，易於用於食品加工。合法合規使用的雙化修飾澱粉在正常飲食攝取下，對多數健康人體不會造成直接危害，但長期或過量食用仍會帶來潛在的健康影響。由於其多存在於高度加工食品中，常伴隨高升糖指數，容易使糖尿病患者的血糖快速波動。

過度雪白的饅頭



部分店家為了讓蒸出來的饅頭賣相雪白，會在蒸籠中央放置小杯硫磺進行還原作用。若購買回家的饅頭包子放置許久都不會自然變黃，市民便需考量其化學殘留風險。

硫磺對人體的影響取決於接觸的形式、劑量以及純度。適量或經合法規範處理的微量硫化合物通常可被人體代謝，但若直接接觸、誤食純硫磺或長期攝取工業硫磺熏蒸的產品，則會對健康造成明顯危害。當硫磺燃燒產生的二氧化硫或被人體攝入分解後，會強烈刺激與腐蝕呼吸道及腸胃黏膜，引發咳嗽、呼吸困難、噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等中毒症狀，甚至破壞營養素吸收。

YouTube影片截圖

牛油真假難分？食肆人造植物油隱患拆解

在港人常見的早餐如多士、餐包、西多士中，牛油是不可或缺的靈魂。然而文長安教授指出，市面上許多食肆與烘焙產品所使用的，並非真正由牛奶提煉的天然牛油，而是成本較低的部分氫化植物油（人造牛油 / 植物牛油）。

真牛油 vs 假牛油（氫化油）

天然牛油： 完全由牛蛋白質與乳脂提煉而成，成分天然，但價格非常昂貴。

氫化植物油： 將液體植物油經過人工氫化加工成固態，成本極低。但此過程極易產生反式脂肪酸與化學殘留，長期食用會增加心血管疾病與身體發炎的風險。

專家教路一招簡單分辨真假牛油

文教授分享了一個最直觀的辨別法，首先大家要留意夏日溫差變化。在夏天將牛油擺放在室溫桌上並打開包裝。天然牛油放置一段時間後會受到溫度影響而顯著變軟、甚至稍微融化；而假牛油（氫化油）即使在室溫下擺放許久，依然會維持相當硬的固態。當看到早餐店店員在塗抹牛油時，如果需要花較大的力氣去刮或推開硬邦邦的抹醬，該抹醬極有可能是氫化植物油。

shutterstock圖片

食安專家教挑好油

文教授認為好油因未經過高溫過度加工，分子結構完整，倒油時流速穩定「倒得準」；而經過多重化學處理的壞油，倒油時容易產生爆衝現象。

此外，在選購橄欖油時，必須認明包裝上印有完整的『特級初榨』四個字，而非「100%純的」或「Extra Light」等字眼。同時，好油如橄欖油、苦茶油、亞麻籽油適合用於蒸、炒、煮、煎（約110–120°C），但絕對不可拿來進行高溫油炸（約170°C），否則會破壞其營養價值。

shutterstock圖片

密封包裝食品添加物多！專家教睇標籤三大警號

市面上許多乾糧、零食或即食食品均採用密封包裝。文教授特別提醒市民，購買此類產品時必須養成仔細閱讀營養標籤與成分表的習慣，並嚴格避開以下三大特徵：

成分含「酸」超過三次即避買



包裝成分表上的化學添加物種類繁多，文教授指出一個最簡單的識別法則：若成分標示中出現酸字的化學名詞超過三個（例如各種防腐劑、酸度調節劑等），就盡量不要購買。

添加物種類繁雜，成分越長越危險



如果成分表列出的化學添加物密密麻麻、種類過多，代表該產品經過過度加工，化學負擔極重。

棕櫚油位置靠前，恐含致癌物縮水甘油酯



若成分表中的棕櫚油排在非常靠前的位置，市民便要加倍小心。以朱古力為例，優質朱古力應呈深黑色，但市面上許多啡色、白色或包心朱古力，均是以廉價的棕櫚油調配而成。

由於棕櫚油本身帶有較重異味，藥廠或食品廠為了去味，通常會將棕櫚油高溫加熱至 200–240°C。高溫脫臭過程會導致脂肪分子內脫水，進而產生對人體有害的物質縮水甘油酯。

澳門特區政府市政署的資訊曾指出，縮水甘油酯是加工過程污染物，其主要在精煉油脂的過程中進行脫臭步驟時形成，當進行此步驟時，油會加熱至攝氏200度或以上，引發一連串分解油脂的反應，繼而產生縮水甘油酯。

縮水甘油酯經攝食進入人體後會分解並釋出縮水甘油，該物質是基因毒性致癌物，國際癌症研究機構(IARC)把它列為第2A組致癌物，即很可能令人類患癌。縮水甘油酯可能對實驗動物的神經、泌尿和生殖系統產生毒性作用。

面對琳瑯滿目的加工食品與隱藏的化學添加物陷阱，我們不必過度恐慌，但在快節奏的生活中更應學會主動把關。透過仔細閱讀成分標籤、減少依賴高度加工的外賣，並多選擇成分單純的原型食物，我們就能為自己與家人的健康築起一道防線，吃得安心又自在。