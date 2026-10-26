外賣袋/手機殼暗藏甲醛超標風險？揭5大日常高危物品與除甲醛3招

你家裏有類似的外賣袋子嗎？不少人收到外賣後，習慣把外賣保溫袋攢起來，覺得厚實又耐用。近日，「食品保溫袋甲醛超標」的相關話題引發關注。這個看似省錢的小習慣，真的暗藏風險嗎？



這類外賣袋子 別再重複使用來裝食物

正規鋁箔保溫袋外層多為鋁箔、內層多為珍珠棉，原材料本身通常不是「毒源」。但市面上部分低價外賣保溫袋，採用廉價工業膠水做複合拼接，拼接縫隙就是甲醛、揮發性有害物質的重災區。

外賣保溫袋可能甲醛超標（央視網）

需要提醒的是，這類一次性外賣袋設計更偏「保冷」，並不適合裝滾燙的熱湯熱飯。此外，高溫密閉環境會加速異味和有害物揮發。

有研究曾將同一批蔬菜分兩組存放：一組使用外賣保溫袋，一組使用食品級保鮮袋。72小時後檢測發現，用外賣保溫袋存放的蔬菜甲醛含量比後者高出3到5倍。

甲醛是一種有毒的化學物質，長期接觸會引發多種問題，可能導致的症狀有：

1. 頭暈、頭疼、大腦缺氧

當甲醛超標嚴重的時候，容易出現呼吸不暢，還會引發頭暈、大腦缺氧等，出現渾身乏力、頭疼失眠以及食慾減退等情況。

2. 咳嗽、水腫

甲醛有強烈的刺激性，當人體在吸入高濃度甲醛後，會受到嚴重的刺激，身體也會出現水腫反應。

3. 皮膚過敏

如瘙癢、紅疹，多發於臉部、手部和脖頸等。

4. 眼睛乾澀、流淚

當室內甲醛超標，眼睛也很容易感知到異常情況，比如會出現乾澀、酸脹、流淚等一系列不適症狀。

國際癌症研究機構將甲醛列入一級致癌物名單，長期接觸可誘發鼻咽癌、髓性白血病等惡性腫瘤。

除了外賣袋子 這些物品也要注意👇👇👇

5種常見物品可能存在甲醛超標（01製圖）

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在家裏，很多常見物品都可能存在甲醛超標問題。

1. 廉價手機殼

一些小作坊為壓縮成本，在製作手機殼過程中使用工業膠水，可能導致手機殼甲醛、苯系物超標，並伴有刺鼻氣味。如果剛買的手機殼有濃烈的塑料味，手機發熱時刺鼻的味道更明顯，就很可能是有毒有害物質超標了。

2. 快遞箱

其中的膠黏劑、表面塗層都可能含有甲醛。

3. 各種徽章

徽章通常由金屬、膠水、塑料等材質製成。浙江省杭州市蕭山區第一人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任鄭豔文曾提醒，夏季高溫環境下，徽章膠水、塑料包裝等材料可能釋放有害物質，長期堆積或引發健康問題，收納房間應注意通風。

4. 捏捏樂玩具

記者從市場上曾隨機購買11款「捏捏樂」玩具送到實驗室，全部檢測到了一定濃度的總揮發性有機物，其中包括甲醛、甲苯、二甲苯。據專業人士介紹，總揮發性有機物達到一定濃度，就會散發出濃重的異味。

5. 毛絨玩具

部分毛絨玩具中的甲醛主要來自玩具表面的紡織品。工廠在製作紡織品的過程中，會添加柔軟劑、固色劑、防水劑、黏合劑等助劑，來提高紡織品防縮、免燙等性能，這些助劑中就含有甲醛。顏色越鮮豔的毛絨玩具，甲醛含量可能就越高。

如何減少家中的甲醛？

網傳「放幾盆綠植」「用醋燻」等方法，除甲醛的效果可能非常有限。你可以試試這幾招：

1. 加強通風

對於室內甲醛等揮發性污染物，開窗通風仍然是簡單、經濟、有效降低室內濃度的方法之一。日常生活中要多通風，多淨化室內空氣。

2. 避免囤積新紙箱等物品

新拆封的快遞紙箱、尼龍袋等包裝含有膠黏劑和印刷塗層，應儘快清理或放置在通風處使其散味，或者直接在快遞站拆掉包裝並扔掉，不宜長期囤積於家中或狹小空間。

值得注意的是，目前，許多紙箱使用的是澱粉基膠黏劑或聚乙烯醇膠，其游離甲醛含量已顯著降低。因此，談到甲醛的毒性也要考慮劑量，如果紙箱數量不多且在乾燥環境下，在家中短期放置是不要緊的，正常通風即可降低風險。

3. 不買「三無」產品

購買日常用品，查看是否標明產品名稱、廠名、廠址、執行標準、安全警示、使用注意事項等，不買「三無」產品。

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