為了節省開支，不少家庭會將炸過食物的油留下，等下次烹調時再使用。台灣林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，食用油經過多次高溫加熱後，可能產生多種有害物質，長期食用恐增加健康風險。



廖繼鼎在個人YouTube頻道分享，一名50多歲男性患者平時相當節儉，家中食用油總是經過多次炸製後才捨得更換，後來被診斷出肝癌。廖繼鼎表示，肝癌病因複雜且多元，但患者長期不健康的飲食習慣，特別是反覆使用炸油，是其中一項重要的風險因素。

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這名患者確診後相當懊悔，坦言「早知道當初不省那油錢，現在也不會受那麼多苦。」廖繼鼎也提醒，勤儉若用錯地方，可能演變成健康隱患，有些看似省錢的行為，最後反而可能付出更大的代價。

台灣家醫科醫師李思賢指出，食用油經過一次又一次高溫加熱，油品狀態會產生變化，並可能增加反式脂肪酸及油脂氧化產物等有害物質。反覆加熱也會導致3-MCPD、縮水甘油酯、多環芳香烴等物質增加。

李思賢進一步表示，動物實驗觀察到，長期食用反覆加熱的油，肝細胞染色體損傷會隨劑量增加而加重，甚至出現肝臟癌前病變的早期變化。因此，民眾在日常烹調時，應留意食用油是否已經反覆高溫使用。

除了家庭用油，外食時也可觀察炸油狀況。李思賢提醒，若炸油出現「顏色深濁、泡沫消不掉、聞到油耗味（油膉味）」3種異狀，就代表該鍋油已應更換。

廖繼鼎強調，無論家庭烹飪或餐飲業者，都應定期更換食用油。省下少量油錢，卻可能增加健康負擔，健康的投資遠比省下的油錢更加重要，民眾不應為了節省小額開支而冒著罹患重症的風險。

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