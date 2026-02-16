食油保存｜開封後勿放櫥櫃！専家教正確保存防變質+炸過油點處理?

油是人類身體不可或缺的營養素，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈提醒，食用油一經開封，若存放於室溫就容易發霉，因此平日保存建議放在冰箱內，她還提醒，每次使用油之前，都要注意瓶口是否發霉，並聞一聞是否有油耗味，若發霉或有油耗味的油都不能再使用。



油品開封後千萬別放廚房廚櫃裏！專家教正確保存方式

譚敦慈在《生活智多星》節目中提到，購買油的時候絕不要因買一送一等優惠活動，而購買大容量的油，應該購買小瓶且儘快使用完畢。油品只要一開封，在高溫環境容易變質，在蔭涼處又容易發霉，因此不建議購買太大容量。

譚敦慈也分享自身經驗，她平時將大瓶油存放在冰箱，只將少量的油裝出在小油壺內使用。她提醒千萬不要將整瓶油放在廚房櫃子裏，自己就曾經有開封後的芥花油放在室溫一星期，竟整個瓶口都發霉，無法再使用。

也有些人平時會習慣將油炸用過的油再用於炒菜，但譚敦慈表示，炸過的油不要用超過2次，要用之前也應盡量濾乾淨，因為油炸後的食物殘渣留在油中，再次加熱可能會產生有毒物質。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：油品開封後千萬別放廚房廚櫃裡！專家教正確保存方式，擺錯發霉細菌全進肚子裡】

