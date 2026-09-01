便秘｜小腹凸出不止脂肪　中醫教5法則改善腸道　調整日常習慣

小腹凸出恐不止是胖，也可能是由其他原因引起。中醫師指出，其中最普遍的兩個因素是「脂肪累積」和「宿便」。



脂肪型的小腹凸出通常是因為腹部脂肪層增厚，這可能與飲食習慣、運動量不足或代謝問題有關。另一方面，宿便引起的小腹凸出則與腸道健康緊密相連。

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長期便祕的影響

台灣中醫師梁皓閔表示，便祕不僅是種常見的健康問題，它還會對腸道健康產生負面影響，還可能對身體整體的代謝功能產生不良影響。在腸胃道方面，可能導致痔瘡腫痛、痔瘡出血、腹部疼痛、脹氣、大腸憩室，甚至大腸癌。

而在全身性的影響上，長期便祕恐會導致皮膚變差、青春痘、疲倦、胃口差、精神不好、憂鬱、脾氣差，甚至阿茲海默症。此外，長期服用軟便藥還可能導致耐受性，需要越吃越多卻越來越無效，而且還可能引起大腸黑皮症等問題。

中醫如何治療便祕？

梁皓閔提到，中醫在治療便祕時，會透過豐富的經絡學說，以針灸刺激經絡氣血循環，加速腸道蠕動，來有效治療便祕，臨床上常取的穴位包括天樞穴、中脘穴、下脘穴，並配合外關穴、足三里穴、下巨虛穴、上巨虛穴、豐隆穴等。

中藥調理對於改善脾胃功能也有一定效果，常見的藥材如芒硝、大黃、番瀉葉等，但不見得適合每個人的體質，建議在中醫師的指導下使用，以達到疏通腸道又不傷身的效果。

便祕自救5法則

梁皓閔建議，想改善便祕問題，除了透過專業醫師診療外，平日也可透過調整日常的生活作息和飲食習慣來改善，有5個自救法則可以利用：

1. 檢討生活型態是否規律。

2. 保持良好的飲食習慣，包括每天喝水要超過2000毫升、攝取足夠的蔬菜水果、攝取好的油脂如富含Omega-9的冷壓初榨橄欖油等。

3. 可以用坐浴或免治馬桶，以溫水刺激肛門放鬆。

4. 適度運動有助於氣血運行，促進新陳代謝，同時也能促進腸道蠕動，減緩便祕情況。

5. 實在排便困難時，可以尋求信任的中醫師進行調理。



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