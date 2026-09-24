秋燥便秘別亂食　醫揭狂食生冷蔬果恐致腸道癱瘓　教3招潤腸通便

有非常多的人，只要一到秋天，就因為氣候乾燥出現難解便秘，這時，有些人多選擇喝生冷蔬果汁、大量啃食高纖蔬菜，甚至自行購買「黃連解毒湯」等苦寒中藥成方以求大便順暢。



台灣Dr.Nice(松山) 欣悅中醫診所賴俊宏中醫師提醒，這種做法雖然可能暫時通便，但後續往往會陷入更嚴重的難解循環，不可不慎！

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他說明，因為從中醫與現代腸胃生理學的觀點來看：

寒涼傷陽、腸道癱瘓

賴俊宏指出，腸胃若長期接觸生冷蔬果汁或苦寒清熱藥物，會嚴重傷害「脾陽」。腸道平滑肌需要陽氣（溫熱動能）才能正常蠕動，一旦脾陽受損，腸道反而會陷入「蠕動無力」的冷癱狀態，演變成難治的「氣虛／陽虛型便秘」。

缺乏潤滑、乾上加乾

賴俊宏表示，秋燥便秘的核心問題在於「腸道缺乏津液（水分與優質油脂）」。此時如果一味補充粗纖維卻缺乏足夠的水分與油脂，粗纖維反而會在腸道內吸收僅存的水分，讓糞便變得更加乾硬難解。

腸道乾枯處理3原則

1. 補水與養陰並重

除了每日補足水分，應多攝取富含水溶性膳食纖維與天然膠質的食材（如白木耳、秋葵、黑木耳），幫助腸道抓牢水分，形成潤滑黏膜。

2. 適量補充天然好油

飲食中適度添加橄欖油、苦茶油或食用白芝麻，能起到「潤滑腸壁、下油通便」的作用，這正是中醫「增液潤腸」的經典智慧。

3. 切勿長期使用偏方

遇到頑固便秘，應尋求專業中醫師進行體質辨證，區分是熱結、津虧還是氣虛。切勿長期依賴成方或瀉藥偏方，以免造成腸道神經鈍化與脾胃陽氣毀損。

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