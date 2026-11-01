日本名模確診子宮內膜癌　曾出現經期長達10日異狀　醫揭4大先兆

日本名模桃華繪里近日對外宣布確診子宮內膜癌，已接受手術切除子宮與雙側卵巢。



她坦言早期出現經血過多、經期長達10天流不停的異狀，卻因曾有極為疼痛的內診經驗而恐懼就醫，自我安慰是更年期將至，一直逃避檢查，直到母親力勸下才就醫檢查，卻為時已晚，最終無法保留子宮與卵巢。

日本名模桃華繪里宣布確診子宮內膜癌👇👇👇

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根據《中時新聞網》報導，台北秀傳醫院院長、婦產科醫師鄭丞傑指出，異常陰道出血是子宮內膜癌的主要症狀之一。他表示，患者應警覺的異常出血包括四類症狀：

1. 經期延長

2. 經血大量增加

3. 兩次月經之間的異常出血

4. 停經後出血



鄭丞傑強調，尤其是更年期前後的女性若出現異常出血且原因不明，切勿自認是亂經，應儘速就醫檢查。 鄭丞傑指出，異常陰道出血可能與良性子宮肌瘤有關，也可能是子宮內膜癌等婦科疾病的表現。

他提醒，現代女性普遍晚生、不生，這也會提高子宮內膜癌的風險。根據台灣的統計資料，子宮內膜癌的發生率已經超過子宮頸癌，成為女性主要健康殺手。

鄭丞傑解釋，生育對子宮內膜具有保護作用。女性懷孕期間，黃體素濃度升高，有助於抑制子宮內膜持續增生，可以保護子宮內膜。如果產後又餵母奶，這種保護時間就會更長。他常說：「子宮內膜癌是一種孩子可以救媽媽的病」，強調生育史對於預防該疾病的重要性。

關於治療方式，鄭丞傑表示，確診子宮內膜癌並不一定百分之百需要切除子宮與卵巢。是否能保留器官取決於患者的年齡、生育需求與癌症期別，需由醫師進行專業評估後才能決定。他強調，及早發現並就醫檢查是改善預後的關鍵，民眾不應因為恐懼檢查而延誤診斷。

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