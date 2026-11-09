168斷食當8小時「無限制飲食期」體脂狂飆　專家：內臟脂肪悄爆棚

不少減肥人士都嘗試過「168間歇性斷食法」，即只集中在8小時內進食，然後每天禁食16小時。然而在減重與新陳代謝門診中，不少個案在實行「168斷食」數周後體重未有下降，體脂率甚至不跌反升。代謝醫學專家指出，不少人誤將8小時進食期視為「無限制飲食期」，反而引發胰島素阻抗及肌肉流失，陷入越減越胖的困境。



不少希望減肥的人士均曾嘗試「168間歇性斷食法」，即只集中在8小時內進食，然後每天禁食16小時。（AI生成圖片）

8小時放任暴食 高血糖引發胰島素阻抗

許多人以為只要忍受16小時空腹，其餘8小時便可無節制進食，世界頂尖的約翰霍普金斯醫學中心（Johns Hopkins Medicine）官方斷食指南指出，斷食的核心機制在於啟動體內的「代謝切換」（Metabolic Switching），當人體空腹10至14小時、肝醣儲備耗盡後，身體才會轉為燃燒脂肪產生酮體供能。若在復食瞬間攝取炸雞、精製澱粉或含糖手搖飲品，血糖會在短時間內急速飆升，迫使胰臟分泌大量胰島素。高濃度胰島素會即時抑制脂肪分解，並將過剩熱量轉化為內臟脂肪。這種「長時間飢餓後報復性暴食」的模式，極易引發胰島素阻抗，令大腦持續發出飢餓訊號，形成惡性循環。

當人體空腹10至14小時、肝醣儲備耗盡後，身體才會轉為燃燒脂肪產生酮體供能，若在復食瞬間攝取炸雞、精製澱粉或含糖手搖飲品，血糖會在短時間內急速飆升，迫使胰臟分泌大量胰島素。（AI生成圖片）

哈佛公衛學院點破「減脂鐵律」

不少斷食者常有心理補償心態，認為白天少吃了一餐，晚上就能放心多吃。哈佛大學公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）飲食專欄引述多項臨床對照研究指出：間歇性斷食的減重效果本質上仍源於「熱量限制」（Calorie Restriction）。

研究顯示，在減脂量與身體組成變化上，168斷食並未顯著優於傳統的低熱量飲食。若在進食窗口內攝取的總卡路里超過每日總能量消耗（TDEE），即使堅持禁食16小時，體脂亦無法減少。此外，若飲食缺乏優質蛋白質，減去的往往是肌肉而非脂肪，反而會導致基礎代謝率下降，停用斷食後極易快速反彈。

若飲食缺乏優質蛋白質，減去的往往是肌肉而非脂肪，反而會導致基礎代謝率下降，停用斷食後極易快速反彈。（AI生成圖片）

盲目神化斷食時鐘 醫學中心示警「健康盲區」

許多人誤以為只要卡死16:8的時間表，哪怕吃得不健康也能躺著瘦，梅奧診所（Mayo Clinic）健康專欄特別澄清：臨床研究顯示，單純限制總卡路里攝取，就能達到與間歇性斷食相同的減重效益。梅奧醫療團隊提醒，168斷食並非人人適用，若操作不當，空腹期間容易引發頭暈、疲勞及情緒波動。

若將8小時進食窗口延至深夜，例如跳過早餐改吃宵夜，更會違背人體夜間的自然代謝節律，使熱量更容易囤積為內臟脂肪，斷食的重點在於建立規律作息與均衡飲食，而非極端挨餓後再放任飲食。

若將8小時進食窗口延至深夜，例如跳過早餐改吃宵夜，更會違背人體夜間的自然代謝節律，使熱量更容易囤積為內臟脂肪。（AI生成圖片）

專家建議：168斷食成功三原則

想要讓168斷食發揮理想效果，新陳代謝科醫師建議遵循以下三大原則：

1.鎖定日間進食時段：建議將進食窗口規劃於上午10時至下午6時（或上午11時至晚上7時），入夜後讓腸胃充分休息。

2.落實211餐盤比例：每餐維持2份蔬菜、1份優質蛋白質（如雞胸肉、魚肉、豆腐）與1份未加工碳水化合物（如蕃薯、燕麥），確保營養均衡並維持適度熱量赤字。

3.調整進食順序：用餐時先喝水或清湯，隨後進食蔬菜與蛋白質，最後才吃碳水化合物，有助減緩血糖與胰島素波動。