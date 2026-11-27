素有「亞洲舞王」之稱的韓國男星Rain（鄭智薰），向來以結實身材及「朱古力腹肌」見稱，運動量極大。然而，他近日在綜藝節目中自爆患上脂肪肝，令全場大感意外。



每天健身仍出事 咖啡店點餐揭「致病元兇」

Rain在劉在錫與柳演錫主持的SBS綜藝節目《只要有空》（韓語：틈만나면）坦言，自己每天堅持練舞及進行負重訓練，體態一直維持在最佳狀態，但體檢結果卻顯示患有脂肪肝，令他大惑不解：「我明明每天都這樣拼命運動，為何還會有脂肪肝？」

及後一行人前往咖啡店，才意外揭開原因。原來Rain在點選美式咖啡之餘，還點了一份楓糖肉桂窩夫，更特別要求「加忌廉」。然而，誘發脂肪肝的三大飲食元兇正是高糖分、精製澱粉及忌廉（飽和脂肪），Rain的下午茶配搭可謂「全中」。

SBS綜藝節目《只要有空》（韓語：틈만나면）截圖

醫生揭「游離果糖」繞過代謝調控 直接轉化脂肪傷肝

根據台灣家庭醫學科醫師賴和賢的臨床研究分析，許多規律運動者甚至具備腹肌的健美人士，體檢時依然驗出脂肪肝，關鍵就在於醫學界最新正名的「代謝異常脂肪肝病」（MASLD）及「瘦型脂肪肝（Lean MASLD）」。葡萄糖進入體內受胰島素負回饋調節，但 Rain 所偏愛的楓糖漿等添加糖中富含游離果糖，其代謝過程幾乎不受飽足回饋調控，完全由肝臟進行首渡代謝，急速消耗細胞內 ATP 並直接啟動「脂質新生（De Novo Lipogenesis, DNL）」，以近乎無上限的速率轉化為三酸甘油酯囤積在肝臟內。臨床數據顯示，空腹血清果糖每上升一個標準差，罹患代謝功能障礙相關脂肪肝的風險便增加38%，即便全身皮下脂肪極低，內臟器官早已成為脂肪堆積的重災區。

除了高熱量與甜品陷阱外，國際權威醫學期刊《The Lancet Gastroenterology & Hepatology》指出，全球約有8%至19%的非肥胖人群患有「瘦型脂肪肝（Lean MASLD）」。這類患者通常外表精瘦、BMI正常甚至體脂極低，但體內內臟脂肪指數與肝臟三酸甘油酯卻顯著超標。研究顯示，遺傳基因變異（如PNPLA3基因多態性）配合高升糖飲食習慣，正是導致肝臟線粒體功能障礙的主因，這也解釋了為何如Rain般每日進行高強度間歇運動及負重訓練的健美人士，單憑運動消耗依然無法完全抵消果糖對肝細胞造成的代謝壓力。

shutterstock 圖片

5大高危傷肝食物

很多人以為只要不飲酒便不會傷肝，其實日常飲食中的高糖與高脂陷阱，才是誘發「非酒精性脂肪肝」的隱形殺手。肝臟是人體最沉默的代謝工廠，一旦攝取過量精緻糖分與劣質油脂，便會在肝細胞內迅速囤積成脂肪，甚至引發慢性發炎。以下為你拆解 5 大高危傷肝食物，檢視一下自己平時有否無意間攝取過量：

1. 濃縮楓糖漿與含糖手搖飲︰液態果糖直接塞爆肝臟

2. 白麵粉窩夫與精製糕點︰升糖指數高達70以上，誘發胰島素激增轉化脂肪

3. 打發鮮忌廉與人造植物鮮奶油︰富含飽和脂肪酸與反式脂肪，直接促發肝臟發炎

4. 深層油炸食品︰高氧化油脂加劇氧化壓力

5. 濃縮還原果汁︰濾除膳食纖維且富含高濃度游離果糖，攝入後迅速轉化為肝臟脂肪

shutterstock 圖片

四類有助護肝消脂食物

脂肪肝不僅影響肝臟機能，更與代謝症候群息息相關。透過調整日常飲食，選擇具備抗發炎、抗氧化及優質蛋白質的原型食物，能有效減輕肝臟負擔並促進修復。以下為四類有助改善脂肪肝與提升肝臟健康的推薦食材：

黃豆製品（豆腐、無糖豆漿）：富含「大豆異黃酮」與優質植物蛋白，每日攝取約 100 毫克（例如早上一杯無糖豆漿、晚上一盒板豆腐），連續 12 週有助降低肝臟發炎指數及提升胰島素敏感度。

熟番茄 / 純番茄泥：每日攝取約 200 克新鮮番茄，搭配 50 克無糖、低鈉的「純加熱熟番茄泥」並以少許橄欖油烹調，能釋放高生物利用度的茄紅素，有助降低肝臟脂肪指數。

深海魚類與白肉：秋刀魚、三文魚等富含 Omega-3 脂肪酸，可抗發炎及降血脂；雞胸肉則低脂高蛋白，適合替代紅肉（豬、牛、羊）。

高抗氧化蔬果：十字花科蔬菜（如西蘭花）、洋蔥、大蒜及檸檬，能活化肝臟解毒酵素、消除自由基並減少腹部與肝臟脂肪堆積。