馬鈴薯越吃越瘦？廣東男靠「1吃法」一年瘦32公斤、脂肪肝消失！

廣東一名43歲的陳姓男子，原本健康狀況欠佳，體檢報告一出，不僅患有脂肪肝，血糖與血壓更雙雙超標。為了重拾健康，他開始進行飲食大改革，將三餐中的精製澱粉（如白飯、白麵包）全部替換成一個拳頭大小的「蒸馬鈴薯」。早餐則搭配一顆雞蛋與無糖豆漿或鮮奶，其他日常菜餚照常食用，完全無需刻意節食。



成果令人驚嘆！短短3個月內，他就輕鬆減掉了20公斤；持續堅持半年後，又再瘦了12公斤，總共甩掉32公斤的贅肉！更令人震撼的是，複查時發現他的脂肪肝已經完全康復，連血壓與血糖指數也恢復至正常水平。陳先生笑言，自己每個月買馬鈴薯僅花費約300元人民幣，被網民譽為「成本最低、最無痛苦」的神級減重法。

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關鍵秘訣：蒸熟後「冰鎮」 產生抗性澱粉

不過，不少人心中都有疑問：馬鈴薯不是碳水化合物嗎？為何越吃越瘦？陳先生分享了他的獨門吃法——他會先用高壓鍋將馬鈴薯蒸熟，之後放入冰箱冷藏降溫，隔天再取出食用。平時他會搭配日常炒菜一起吃，既有滋味又有飽足感，而且三餐吃完後完全不覺得餓。當初親友見他吃冰冷的馬鈴薯都感到莫名其妙，但看到他顯著瘦身且恢復健康後，身邊的親友也紛紛開始效法。

原來，當澱粉類食物經過加熱煮熟再冷卻後，其分子結構會發生改變，轉化成「抗性澱粉」。而抗性澱粉有別於一般澱粉，它在上消化道（胃部與小腸）難以被分解吸收，因此不會引起血糖驟升，更不會迅速轉化成葡萄糖與脂肪囤積體內。

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抗性澱粉的三大健康好處

將白飯換成冰鎮馬鈴薯或抗性澱粉食物，對人體有三大顯著好處：

極低熱量兼具高飽腹感：抗性澱粉吸收率低，熱量比起一般澱粉少了一大截，加上消化時間較長，能提供持久的飽腹感，自然能減少吃零食與過量進食的慾望。

降低胰島素阻抗、改善代謝：因為血糖不會劇烈波動，身體不需要分泌過量胰島素，有助於降低胰島素阻抗，改善三高與脂肪肝，讓身體代謝重新恢復正常運作。

滋養腸道好菌、預防腸癌：抗性澱粉進入大腸後，會被腸道益生菌分解利用，轉化成「短鏈脂肪酸」等對人體有益的代謝物，能維護腸道微生態健康，甚至幫助減少大腸癌的前驅物質。