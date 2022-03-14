骨科醫生解構扁平足成因種類　矯形鞋墊未必能有效改善

扁平足在兒童中甚為常見，也會發生在成人身上。骨科專科陳慧聰醫生指出，扁平足有不同成因和種類，如沒有任何不適，其實無需治療，而坊間推崇的矯形鞋墊，目前並未有足夠證據顯示可矯正扁平足。



扁平足，乃指足弓高度不足，甚至可能塌下來，導致腳內側貼近地面，失去緩衝壓力的空間。足弓是兩腳內側一條明顯的弧線，而腳底筋膜則如同弓弦，具有支撐足部功能。走路時，當體重壓力到達足部，就會向足弓的兩端分散，避免足部承受過多的壓力。

骨科專科陳慧聰醫生表示：「患者有輕微的扁平足，未必有症狀或不適，但如病情嚴重的話，長時間走路或運動，足部都有可能疼痛不已。我們會視乎病人出現扁平足的年齡，再經臨床檢查去診斷，其扁平足屬於柔軟性或是僵硬性，才決定合適的治療方案。」

柔軟性扁平足，乃指足弓存在，只不過當站立或走路負重時，足弓塌下，令內側貼近地面，但當坐下或平躺時，又會看到足內側呈現出弧度。僵硬性扁平足則無論任何狀況下作臨床檢查，都不見足弓存在。

兒童柔軟性扁平足 隨成長而改善

陳醫生又說，根據研究，兩歲以下的嬰幼兒都會出現扁平足，原因是足部韌帶未發育完成：「它屬於生理性扁平足，是正常發展過程，只餘下5%至10%的孩子到十歲時仍有扁平足。小朋友大多沒有病徵及任何不適，不屬於病態，所以不需治療。」

她解釋，扁平足會隨著年紀消失，家長不用太擔心，因孩子腳部關節和骨的結構基本上正常。「除非孩子經常表示長期站立或走路感到不適，或發現其鞋底容易損耗，或可嘗試使用鞋墊紓緩。不過有研究指出，使用鞋墊未必能有效矯正扁平足。」

兒童扁平足除了柔軟性，也有僵硬性，或需透過手術去矯正，如先天性垂直距骨和不正常的附骨黏合，患者的腳板呈小船形狀，走路時足部會感不適或痛楚，但情況不普遍。

成人後天性扁平足 脛後肌失能症

至於成人扁平足，指的是在四、五十歲後出現的扁平足，視乎嚴重程度，可以是柔軟性的，也可以僵硬性的。部分人是源於兒童時期的扁平足未見改善，持續到成年，如沒有徵狀，也不需治療。需要治療的個案，較多是因脛後肌勞損老化所致的嚴重扁平足。陳醫生解釋，脛後肌是一條重要肌腱，位於小腿肚內側，沿著脛骨向下延伸至腳板，負責拉起足弓，隨著年紀增長有機會老化。

「患者的脛後肌最初會發炎腫痛，日子久了會硬化，容易撕裂，逐漸失去原有機能，足弓甚至會塌下來，這叫脛後肌失能症。患者走路時有點像鴨仔腳，足踝向外擺，鞋底磨蝕得很快，足部內側出現疼痛。如病徵輕微，可考慮使用矯形鞋墊、服用消炎止痛藥及物理治療去紓緩。」

假若情況惡化，影響走路或日常生活，醫生會安排患者照X光或磁力共振掃𣈴檢查，評估發炎及退化程度，並選擇最合適的治療方法，包括：做筋腱清創手術把發炎組織清除、肌腱轉移重建功能或關節融合手術。患者在手術後一般都可矯正扁平足及緩解疼痛問題，但日後需保持健康體重及定期做適量肌腱鍛鍊運動。

骨科專科陳慧聰醫生表示，扁平足在嬰幼兒時期相當常見，多數是柔軟性，屬於生理性扁平足，因不是病態，所以不需要治療。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。