疫情｜康復者或有長新冠後遺症　中醫推介復原湯水潤肺止咳化痰

近日第五波疫情有回落跡象，感染人數雖有所下跌，但不少患者痊癒後開始出現不同類型或的「長新冠」後遺症，例如咳嗽不止、喉嚨乾、有痰咳不出等症狀，症狀維持幾個星期才康復。有見及此，怡健堂中醫呂東寶醫師將從中醫角度，針對咳嗽以及其他常見的後遺症，講解新冠肺炎的疫後調理，並推介一款復原湯水，不止適合康復者飲用，日常飲用都可健脾固本。



近日第五波疫情有回落跡象，但不少患者痊癒後開始出現不同類型或的「長新冠」後遺症，例如咳嗽不止、喉嚨乾、有痰咳不出等症狀，症狀維持幾個星期才康復。（圖片：freepik）

咳嗽為最普遍後遺症 其他症狀和治療方向可分三類

中醫將新冠肺炎歸類為「瘟疫」，呂醫師指「新冠肺炎的原始株屬瘟疫中的『濕毒疫』，以熱化和燥化為常見類型，通常會傷津耗氣，並會化生為痰、瘀、毒。治療方向通常是化濕、解毒、清熱；以顧護津液、防厥脫為根本。」Omicron的症狀雖然則輕微，但不少患者康復後仍然受各種後遺症困擾，對健康構成長遠影響，因此呂醫師提醒，即使檢查結果已轉為陰性，仍不能忽視後遺症的影響。他建議患者康復後尋求中醫作疫後調理，及早舒緩咳嗽、有痰、氣短氣促等症狀。

即使檢查結果已轉為陰性，仍不能忽視後遺症的影響，應尋求中醫作疫後調理，及早舒緩咳嗽、有痰、氣短氣促等症狀。 （圖片：gvm）

中醫的疫後調理會因患者的體質和症狀而各異，以辨證論治處理不同患者。他指咳嗽是最普遍的後遺症，所以治療方向必定會包括化痰止咳；除此之外，他將其他常見的後遺症分為三大類。

久咳傷肺需補氣 同時亦需考慮其他症狀

第一類後遺症包括白痰（早上或飯後更嚴重）、氣短氣促、大便不成形、白舌苔、脈像濡滑等；這些情況下，中醫會以健脾燥濕為治療方向。第二類是無痰或少痰、氣短氣促、口乾、聲沙、舌質紅而少苔、脈細數等；這些情況下，治療則以滋陰潤肺為主。第三類是喉嚨不適、咽痛、有黃痰、口渴、頭痛、苔薄黃、脈浮數等；這些情況下，則以清熱宣肺作為治療方向。

咳嗽是最普遍的長新冠症狀，呂醫師指中醫有「久咳傷肺」的說法，因此如果咳嗽情況持續超過一個月，中醫會更著重為患者補氣、滋陰、止咳；而如果患者本身有氣管敏感，便會處方增強氣管功能的中藥調理。

中醫有「久咳傷肺」的說法，因此如果咳嗽情況持續超過一個月的話，中醫會更著重為患者補氣、滋陰、止咳。（圖片：gais）

中醫推介沙參麥冬湯 添加其他藥材針對各種症狀

「沙參麥冬湯」是呂醫師常用於治療長新冠患者的藥湯。以此藥湯為基礎，可以根據不同症狀再加入適當的藥材。以咳嗽有痰、口乾為例，治療方向以潤肺、止咳、化痰為主，他建議可加入半夏、陳皮、浙具母等；針對咽喉不適，可加入牛蒡子、射干等清熱解毒的中藥。

如果附帶其他症狀，例如氣短氣促，可加入太子參，從而補氣止咳；如果有大便不成形的症狀，則可加入白朮、蒼朮等，取健脾固本的功效。呂醫師續指，其實不少用於袪風、止咳、化痰的中藥，本身也具有抗病毒的功效。

新冠肺炎康復者可在平日的湯水中加入太子參和白朮兩款藥材，取食療之效。（圖片：nanmuxuan, taouq）

他更特別提到太子參和白朮，他建議新冠肺炎康復者可在平日的湯水中加入這兩款藥材，取食療之效。太子參味甘微苦、性平；入脾經和肺經，可益氣健脾、生津潤肺。此外，太子參具有抗疲勞、增強免疫力的作用，並且可鎮咳、抗菌、抗病毒、降血脂、改善胰島素抵抗、延緩衰老、健腦強精、防止腦血管疾病等，可治療支氣管哮喘、慢性支氣管炎、小兒腹瀉等。

白朮甘苦、性溫；入脾經和胃經；除了具有健脾益氣和燥濕利水的功效，白朮更可降血糖、增強免疫力、調節胃腸運動、抗腫瘤、調節血脂、保肝、抗炎、抗氧化、安胎等。

疫後應注意飲用及作息 中醫「治未病」概念適用於絕大部分人

呂醫師提醒新冠康復者，不論有沒有後遺症、後遺症嚴重與否，康復後，除了依靠中藥調理，日常飲食亦要注意。「應以清淡為主，避免吃辛辣刺激、肥膩煎炸、甜食和凍飲等。」生活習慣方面，則最好作息定時，並配合適量運動。他補充，其實這些原則同樣適用於確診或健康人士。

他引用一個重要的中醫概念：「治未病」。治未病有三個層面，以上提及的癒後調理屬於第三個層面「病後防復」，但其實第一和第二個層面同樣重要。第一個層面是「未病先防」，即是在沒有發病前及早調理身體，增強免疫力，防病於先；第二個層面則是「既病防變」，即已病發的話，應及早治療，以防病情加重、出現後遺症。