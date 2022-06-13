議員倡普通科門診涵蓋ICS-formoterol藥物　助哮喘患者穩定病情

新冠疫情前，本港公營醫療系統已承受巨大壓力，一直被指輪候時間過長、資源調撥未如理想，疫情期間，更是雪上加霜，令不少慢性疾病症備受忽視，以哮喘為例，在用藥政策上更是落後於國際標準。一直關注本地哮喘患者情況的立法會議員梁熙指出，公立醫院普通科門診現時處方短效氣管舒張劑（SABA），長期使用或增加復發及死亡風險，而國際指引則建議哮喘患者應使用含有混合式「皮質類固醇及福莫特羅」吸入式藥物（ICS-formoterol），建議政府將ICS-formoterol藥物擴展至普通科門診，讓更多哮喘患者受惠。



隨着新冠疫情發展，公立醫療系統一度瀕臨爆煲邊緣。（資料圖片）

立法會議員梁熙表示，當年沙士檢討報告中提及，政府應重整醫療管理架構及定期進行大型醫療事故演習，然而一直未有落實，第五波疫情更衝擊本港醫療系統，令人擔心類似情況再次發生。他指出，過去多年公營醫療資源未被妥善使用，尤其輪候時間過長，故此他加入衛生事務委員會，希望藉著行政與立法關係，推動政府落實更貼地的醫療政策。

立法會議員梁熙加入衛生事務委員會，希望藉著行政與立法關係，推動政府落實更貼地的醫療政策。

處方藥物 未及國際標準

哮喘是其中一個醫療資源未能到位的慢性疾病，民建聯過去多年一直跟進本港哮喘管理的情況，作為該黨成員，梁議員亦關注有哮喘患者未能得到適切治療。梁議員引述全球哮喘防治倡議組織（GINA）指，哮喘患者應使用含有混合式「皮質類固醇及福莫特羅」吸入式藥物（ICS-formoterol）控制病情，以減低哮喘惡化及復發風險，不過本港公立醫院普通科門診未有涵蓋這類藥物，相反以處方短效氣管舒張劑（SABA）為主。他稱，SABA主要用於即時治療，不宜長期使用，一年內使用3支以上會增加哮喘復發風險，多於12支甚至有較高死亡風險，然而現時只有專科門診才處方ICS-formoterol，由於大部份哮喘患者均在普通科求診，故只能使用SABA為主的治療方案。

診斷率低 增嚴重事故率

梁議員續指，本港約有30多萬哮喘患者，據統計只有約20%患者被正式診斷，診斷率屬意料之外地低。這主要是普通科門診的資源不足，未能安排專責哮喘的醫護人員，同時亦缺乏肺功能測試儀器，當中僅有10%的醫生會建議患者進行肺功能測試，相對於其他國家達至50%至80%的水平，香港明顯有所不及。在此情況下，大多哮喘患者都是直到情況嚴重需緊急入院，才知曉自己患上哮喘，直接提升因哮喘而出現嚴重事故如死亡的風險。

普通科門診的資源不足，未能安排專責哮喘的醫護人員。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

缺乏資源 延誤醫治哮喘

綜合以上問題，梁議員認為先要提高哮喘患者的診斷率，與此同時，「醫管局應跟隨國際標準，為在公立醫院普通科求診的哮喘病人因應病情，一併轉用ICS-formoterol藥物。」此外，由於哮喘屬於慢性疾病，病情穩定後仍要持續用藥，他留意到，這些患者必須在專科門診覆診，資源上未算運用得宜。他建議政府，容許這班病情穩定的患者在普通科求診，以讓病情迫切的患者在專科門診接受治療，縮短他們的輪候時間。

梁熙建議政府，病情穩定的哮喘患者可在普通科求診，病情迫切的患者在專科門診接受治療，以縮短輪候時間。（資料圖片 / 李澤彤攝）

而公私營協作一直是解決醫療資源不足的方法之一，梁議員稱，私家醫院門診使用率相對較低，建議政府尋求雙方共識，把部份於公立醫院輪候的哮喘患者分流至私家醫院或診所接受治療。他認為，本港仍有不少患上例如哮喘等慢性疾病的患者，期望在4年任期內，爭取縮短公立醫院的輪候時間，並在藥物政策上與國際標準接軌，讓更多患者受惠。