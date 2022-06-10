免疫力｜9款菇類助排毒降血壓仲有咩功效？營養師提7類人宜少食

想提升免疫力，其實有不少食物選擇。有台灣營養師表示，常見的菇類如冬菇、金菇等，都含有不同的多醣體，具有活化免疫系統、降血糖、防癌等能力。



台灣營養師余朱青近日在Facebook專頁分享，表示坊間見到的菇類含有不同營養，也同時具有不同功效。她解釋，菇類屬於蔬菜類，含有多種必須胺基酸、核酸等，而且種類多，各類菇含有不同的多醣體。

她續指，多醣體對人體有不同好處 ，研究指出不但可以活化免疫系統，平衡身體的免疫反應，也有調解過敏體質、降血糖、防癌等功效。同時，多醣體也有效增進細胞功能、降低膽固醇，對於需要控制血糖、脂肪的人士，是很好的食材。

余朱青也分享不同菇類的功效。

▼9款菇類的功效（按圖👇👇👇）

+ 18

冬菇



富含維他命D、多醣體、膳食纖維、硒，有助降血壓、降膽固醇，而多醣體則能夠提升身體抵抗力和免疫力；另外亦含有麥角固醇，接觸陽光後能合成維他命D，以促進骨骼發育。

金菇



含蘑菇殼聚醣能夠帶走在腸道中多餘的脂肪並排出體外，有助控制血脂；另外金菇有個有趣的外號叫做「明天見」（see you tomorrow），因此在吃金菇時要多多咀嚼，避免隔天完整地排出體外。

杏鮑菇



富含植物性蛋白質和膳食纖維，是「素食界的牛肉」；另外含有豐富的鉀質，有助體內排除多餘的水分，從而穩定血壓。

蘑菇



蘑菇中的礦物質含量及膳食纖維相當豐富，相較其他葉菜類，口感較滑嫩，不會像其他高纖食物難吞嚥。同時蘑菇能預防中風，有助降低高血壓。

鴻喜菇



鴻喜菇跟其他菇類一樣，含有寡糖、多醣體、膳食纖維等，也含有豐富的鋅和硒，能提升免疫力，適合煮湯、清炒，搭配其他菇類一起食用。

秀珍菇



秀珍菇富含蛋白質、豐富的胺基酸可以幫助修復組織細胞，含有抗腫瘤細胞的多醣體，對腫瘤細胞有抑制作用，能幫助增強免疫力。

猴頭菇



乾燥猴頭菇蛋白質含量高，共有17種胺基酸，其中包含：鉀、磷、鈣、鎂、維他命B2、葉酸等微量元素。

黑木耳



富含鐵質、植物固醇、膳食纖維，有助於通腸利便，故常被稱為菇類中的「身體清道夫」；其水溶性纖維能夠吸收水分，從而延緩消化吸收、抑制飢餓、增加飽足感，所以建議大家和正在減脂的人士可以在飲食中加入黑木耳。

銀耳（白木耳）



含銀耳多醣體，有助益生菌生長、抑制壞菌增生，也被稱為「腸道益生菌」。

余朱青提醒，菇類雖然營養價豐富，但因菇類大多是高鉀食物，血鉀高的腎臟病人、以及尿酸高的痛風患者應適量食用，腎臟病人要注意適量吃用。

除了尿酸高、痛風控制不良、腎臟病的患者，要節制菇類的食用外，如果腸胃蠕動不佳、消化性潰瘍者，或做過腹部、骨盆腔放射性治療者，腸道有狹窄者，大量食用膳食纖維食物，有可能會引發脹氣、腸道不適，甚至腸阻塞，建議少量食用，或可在食用前，先諮詢醫師及營養師的意見。

▼同場加映：防疫4大營養素補充（按圖👇👇👇）

+ 9

▼同場加映：鹽治炎症配方（按圖看清👇👇👇）