代謝症候群｜易罹患糖尿病高血壓？5大警示指標勿輕視4招逆轉危機

現代人飲食不忌口，偏愛吃高糖、高油，甚至習慣吃宵夜、不運動，都可能罹患代謝症候群，如果沒有妥善處理，有很高機率會變成糖尿病、高血壓，高血脂，進而增加心血管疾病的風險，不可輕忽。



代謝症候群的成因及高危險群？

代謝症候群是指空腹時血糖高，血壓、血脂偏高，腹部肥胖所形成的一種症候群，成因包括肥胖、生活作息不正常（如不良的飲食習慣、活動量較少），以及家族遺傳都是可能的因素。

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台灣成大醫院家庭醫學部主治醫師沈維真表示，當健康檢查的報告開始出現紅字時就要注意，肥胖、久坐不動的習慣，或是年齡愈大，出現代謝症候群的機會愈高，家族中有糖尿病、血脂異常的病史者，也是代謝症候群的高危險族群。

你有代謝症候群嗎？5指標自我評估

台灣台大醫院內科部教授王治元表示，代謝症候群可以用3個英文字囊括，也就是「ABC」──A指血糖，B指血壓，C指膽固醇，這3個指標平時都應監控管制，換言之，代謝症候群跟糖尿病、高血壓、高血脂，或者血脂異常有密切關係。

當你在腰圍過胖、血壓偏高、空腹血糖過高、空腹三酸甘油酯偏高，以及低密度膽固醇偏高，這5項指標中符合3項以上，就是代謝症候群的病人。

其中，台灣成大醫院高齡醫學部主治醫師羅玉岱指出，導致血脂異常的危險因素，除了先天的基因以外，還有很多與日常生活型態有關，如抽煙、喝酒、不運動、肥胖、喜歡攝取高熱量的飲食或酒精、高含糖飲料等，多重慢性疾病也可能造成血脂異常。

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代謝症候群可改善 快用4招逆轉危機

台大醫院金山分院家庭醫學科主治醫師黃士哲表示，萬一不幸得到代謝症候群，可以從以下4方面做改善：第一，改變飲食，遵循「三低一高」的原則，低油、低糖、低鹽、高纖；第二是要多運動，建議至少一天運動30分鐘以上；第三，不抽煙、不喝酒；第四則是保持愉悅的心情。以上還沒得到代謝症候群者也適用。

代謝症候群患者怎麼吃？

在飲食上，台大醫院金山分院家庭醫學科主治醫師姜士中建議，優先使用好的油脂來源，像是植物性油脂，包括橄欖油、亞麻仁油、茶油、牛油果油、葵花油和葡萄籽油，都是不錯的選擇，動物油建議減少使用。

此外，對於降低膽固醇，實證醫學上指出，燕麥中有一種特殊成分叫「β-glucan」（多醣聚合物），美國食品藥物管理署公布，每天攝取兩湯匙（平匙）的燕麥，可降低低密度脂蛋白。

王治元說明，燕麥中含有β-glucan可以幫助預防心血管疾病，也因為含有豐富的膳食纖維，可以讓低密度脂蛋白在腸道的吸收減少。另外，番茄的茄紅素，或是地中海飲食、橄欖油，也都有降低三酸甘油酯的效果。

代謝症候群是可以改善的，透過生活型態的調整，包括飲食、運動習慣、不熬夜，就可以讓身體的代謝逐步回到正常，延緩進展成慢性疾病的風險。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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