胃酸倒流｜4大「偽養生」食物原來傷胃 中醫推自製養胃果昔

壓力大、飲食不定時是都市人胃病的主因之一，而胃酸倒流更是常見胃病之一！攝取養胃食物當然是解決辦法，但有中醫指出，部份熟悉的養生食物，不但未必能養胃，更可能加劇腸胃不適！



台灣註冊中醫師邱鵬誌近日在facebook分享了平時印象中可改善胃部不適或舒緩胃酸倒流，但實際上是傷胃的4大食物，更提醒應盡量避免食用。

▼4大傷胃食物（按圖看清👇👇👇）

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粥



粥是不少人患腸胃病的第一選擇，以免造成腸胃不適。不過，邱醫師解釋，粥雖然容易消化，但以中醫的角度來說，粥品耗胃氣，身體虛弱時不宜大量、多次食用；而從現代醫學角度來看，流質性食物反而令胃酸倒流更加嚴重。

另外，水分會刺激胃部分泌胃酸，加上由於白粥消化速度快，當食物已進入小腸，胃酸卻還在胃部時會傷胃，因此胃酸倒流的患者不建議吃白粥，建議可以改吃白飯、方包等固體食物較佳。

紅棗



紅棗是養身、補氣、補血聖品，改善心肌營養狀況、強腎、補鈣，但因太甜猶如甜品般，反而造成脾胃反滿、脹，胃腸容易脹氣者、胃酸倒流患者不宜食用，因此理論上減少為佳。

而一般人士使用紅棗煲湯、煮粥時也不宜超過10顆，建議每次使用7顆中等大小紅棗即可。

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檸檬汁



喝較稀釋的檸檬水可提供身體各種維生素與礦物質，也有助養胃，不過若有胃腸不適的患者要注意別過量飲用。邱醫師指出，檸檬屬於弱酸性水果，這種果酸在強酸（如胃酸）下會被遮住，然而一旦強酸衰退，弱酸就會侵蝕胃壁，反而容易造成胃部發炎。

建議在飯後飲用，並以半顆檸檬為基準，稀釋至2000毫升的水中，以免造成腸胃不適。

喉糖／薄荷糖



胃酸湧上喉嚨，是不少胃酸倒流患者都有的症狀，吃喉糖能暫時舒緩喉嚨不適的狀況。然而，邱醫師指出，薄荷有促進胃酸分泌的效果，應盡量避免。

薄荷下肚後約15至20分鐘就會放鬆下食道括約肌，令胃酸倒流食道。由於放鬆效果約持續30分鐘，建議吃完飯後不要食用薄荷相關產品。

養胃靠黑桑子？

若要養胃到底要注意甚麼？邱醫師建議以下貼士。

▼養胃貼士（按圖看清👇👇👇）

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1. 少食多餐、每餐只吃7至8成飽

2. 每天早上必定要吃早餐，晚上則不宜過飽

3. 飯後兩小時後才做運動

4. 少喝冰水冷飲

5. 避免飲用汽水啤酒等碳酸飲料，易傷及胃黏膜

6. 咖啡不能空肚喝，過濃的奶茶亦影響消化



邱醫師續指可以在家自製「養胃果昔」，香蕉與山藥都是黏性纖維質非常多的水果，不會過冷或過於溫燥，都是很好的養胃食材，可以保護胃部黏膜。此外，每年4至6月是黑桑子的產季，加入黑桑子醬，可以養胃陰，並使溫胃的過程更加平和。

養胃果昔



功效：保護胃部黏膜、養胃陰

材料：香蕉 1條、山藥（生）100克、黑桑子醬 1茶匙、水 150至200毫升

做法：將上述材料放入果汁機中，攪打成果昔即可

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