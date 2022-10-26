超聲波診斷類風濕關節炎更準確　地中海飲食法抗炎紓緩關節痛

不是所有疾病都能藥到病除。類風濕關節炎若不及早發現，即使求醫用藥，當關節侵蝕一旦形成便不能逆轉，更有可能誘發併發症，損害心臟、肺部、眼睛等重要器官。不過，早期的類風濕關節炎不易診斷，超聲波可偵測出發炎狀況，軟組織腫脹、積水等變化，有效輔助傳統X光的不足，是診斷疾病的重要工具之一。除了以藥物減輕發炎情況，患者原來可從飲食與運動入手，防止病情惡化。以下將由香港大學名譽臨床助理教授、風濕科專科醫生楊韻妍醫生為大家分享有關資訊。

攝影：黃寶瑩



超聲波輔助X光不足 有效診斷早期類風濕性關節炎

類風濕關節炎的初期徵狀與很多疾病相似，因此醫生需利用不同的檢查方法診斷。除了抽血檢驗類風濕性因子與抗環瓜氨酸抗體外，X光檢驗亦幫助確定關節受破壞程度。不過，X光主要用於觀察骨骼侵蝕、關節狹窄變形的情況，往往是炎症破壞的結果，無法觀察發炎的狀態及早期病症，容易延誤治療時機。楊醫生指，超聲波不帶輻射，而且準確度較高。「超聲波能及早偵測軟組織有否發炎或積水，以及肌腱、軟骨有否損傷，較能掌握早期診斷先機。不過超聲波準確度視乎醫生經驗。另外關節的特性，例如肌腱較多的腳踭關節，或是較深入的關節如股骨等等，有時需要磁力共振檢查才能得到確切的診斷。」

超聲波能及早偵測軟組織有否發炎或積水，不過準確度視乎醫生的臨床經驗。

病向淺中醫 適當使用類固醇減輕發炎症狀

利用X光與超聲波檢查，可精確評估病情，調整用藥方案。類風濕性關節炎雖然不能斷尾，但及早診斷、適時治療可大大減低關節變形及出現併發症的危機。「愈早醫治，病人減藥或停藥的機會就愈高。透過定期檢查與跟進，不少病人即使停藥，亦能重拾正常生活品質。」目前第一線治療藥物為傳統抗風濕藥甲氨喋呤，醫生亦會為病情較嚴重的患者處方生物製劑及新一代口服標靶藥等。楊醫生解釋，抗風濕藥物產生藥效需時，而類固醇有效快速減退炎症，能達到盡快控制病情的效果。不過不少患者因擔心口服類固醇的副作用而自行停藥，導致病情反覆。「類固醇的副作用取決於劑量和療程的長短，一般不需要服用超過3個月，此出現慢性副作用例如血糖高、骨質疏鬆的機會相對較少。所以患者不應該因擔心副作用而忽略類風濕關節炎對身體的損害。」

類風濕關節炎患者應及早求醫，延誤治療不但損害關節，更會破壞生活質素。

地中海飲食法減輕炎症 適量運動有助強化肌肉及關節

除了依靠藥物減輕炎症，楊醫生分享，有研究證明，調整飲食習慣有助紓緩病情。「患者除了要注意均衡飲食，亦可參考地中海飲食法。地中海飲食法包含許多健康的食物，平日多攝取橄欖油、穀物、果仁、蔬果，配合適量的魚類、乳製品、白肉，並減少進食紅肉、含反式脂肪、高膽固醇的食物，減低身體發炎機會。」於運動方面，由於患者會出現晨僵問題，當病情趨向穩定，不妨以適當的伸展運動紓緩症狀。楊醫生建議患者利用游泳強化肌肉及關節，因池水的阻力對關節負荷較少，有助改善關節健康。

資料由風濕科專科楊韻妍醫生提供

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