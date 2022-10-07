百日咳或來勢洶洶 成人盡早接種疫苗防感染

新冠肺炎疫情未息，有傳染病專家指，本港又再面對另一傳染病「暗湧」。香港鄰近地區的百日咳個案有上升趨勢，中國內地的升勢更是三年來最高，顯示香港勢必面對百日咳危機。呼吸系統科專科醫生王君玲指，百日咳又名「雞咳」，不論任何年齡也會「中招」，建議大眾勿忽視相關病徵。



百日咳主要經飛沫傳染，而且每個月也有病例，並沒有季節分布。當患者感染病毒後，百日咳潛伏期一般為九至十天。百日咳最直接的影響為咳嗽，王醫生指，成人百日咳患者的咳嗽平均持續 時間為五至12週，且多屬較嚴重。

宏觀香港鄰近地區的情況，王醫生指，根據中國內地2022年的最新呈報百日咳個案，今年一月和二月的個案數字為近三年來同期最多。本港百日咳個案數字由 2016 年的31宗起攀升至2018的110宗。

感染及傳染病專科曾祈殷醫生估計，真實個案被低估，因為百日咳的病徵與一般感冒不適分別不大，因此不少成年人求醫時，醫生亦不會為病人檢測百日咳，很容易錯過了確診的最佳時機。有研究顯示，真實個案遠高於確診個案，例如中國個案低估43倍，美國則低估42到105倍。

有研究顯示，百日咳病毒的傳播力高，比流感、新冠肺炎、肺炎球菌更高。在未有接種疫苗的人口中，一個百日咳原發病例可平均感染14至17人，而且傳播大多於家居或工作環境發生，85%的嬰兒百日咳個案來源是由家人傳播。然而，香港在1957年才為兒童接種百日咳疫苗，即1956年或之前出生人士 很可能從未接種任何百日咳疫苗，亦大大增加了他們感染百日咳的風險。

不過，美國疾病及控制預防中心（CDC）建議，成人在19歲或以上，應先接種一針成人百日咳混合疫苗，其後每十年接種一次成人百日咳混合疫苗或白喉、 破傷風混合疫苗。其實百日咳混合疫苗已包含白喉、破傷風，美國疾病及預防中心建議，成人百日咳混合疫苗可取代傷口護理而接種的破傷風疫苗。

曾醫生指，由於大部分成人百日咳病者，較少於早期病徵出現時，可隨即接受適當抗菌治療，而百日咳本身可引致較嚴重的併發症，所以可能會在確診時病情已較嚴重。他呼籲公眾，應按國際指引建議恆常預防百日咳。