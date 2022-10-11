秋天秋乏令人易攰不願起床 中醫師推介兩款茶飲對抗秋乏影響

秋分過後，外面涼風陣陣，令人感到愜意，同時亦十分眼睏。每天朝早不願起床, 放假日子更想呼呼大睡直到日上三竿，完全不想起床。原來是「秋乏」的影響！



不同季節人體會有不同自然反應

位元堂註冊中醫王英杰醫師分享指俗語有話「春困秋乏」，秋乏正正是講出秋季期間易感到疲乏。氣候由炎熱變得涼爽後，人體出汗也明顯減少。身體進入一個週期性的調整期，期間體內的水鹽代謝恢復平衡，心血管和消化系統功能的負擔亦會減輕。

不同體質反應不同

寒體質、虛體質的人士新陳代謝較低，容易感受到疲憊感; 瘀體質的人因為濕氣堆積在脾胃，也會容易感覺疲憊，且因為體內排毒功能減弱，更容易造成肥胖的現象。以上3種體質由於較為怕冷，手腳特別冰冷。除了注意保暖之外，多運動使之能適度流汗，有助於新陳代謝，更可進一步改善怕冷、手腳冰冷的問題。但在運動過後要注意避免直接吹風，以免風邪感冒上身。

小題：5種方法改善疲乏感

1. 避免長期留在冷氣地方

2. 生活方面：「多睡一小時」、「午睡」

3. 飲食方面：多吃補氣、滋潤的食物

4. 白天多活動

5. 按摩穴位：印堂穴、太陽穴、百會穴、中脘穴

黨參，北芪補中益氣

王英杰醫師建議，日常生活應保持環境乾爽，加強通風或可使用抽濕機將室內濕度降至75%以下；切勿長時間處於冷氣地方，會阻礙體內濕氣排出，平時可多進行戶外活動或者曬太陽。在飲食方面，秋天經常感眼睏，可適量地吃多點補氣、滋潤的食物，例如黨參、菊花、蜂蜜、雪耳、玉竹、沙參、芝麻及螺頭；他亦勸喻大家少吃辛辣刺激食物，避免加劇疲乏感。王醫師亦特別揀選了其中的黨參及北芪茶飲推介助解決秋乏疲勞感。

參歸桑葉茶



功效：補中益氣，養陰益血

材料：黨參15克、當歸15克、桑葉6克、水800毫升

做法：用800毫升熱水焗30分鐘後可飲用

忌服對象：

．桑葉每天以6-10克為宜，過多易引起中毒

．孕婦及月經期間不宜

南棗黨參北芪茶



功效：補中益氣、提氣升陽、養血健脾、改善秋冬手冰足冷情況、抗疲勞感、增強抵抗力、健脾消滯、消腫利尿

材料：黨參15克、北芪15克、南棗10粒、水1000毫升

做法：用1000毫升熱水焗30分鐘後可飲用

忌服對象：

．熱結便秘人士忌用