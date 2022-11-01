【藥物安全】偏方治濕疹有何風險？小心選擇濕疹治療方案

坊間流傳不少對抗濕疹的偏方，有人教自製蛋黃油塗患處，也有人選擇用芫荽水洗澡，甚至採取自然療法，不用藥物，只靠補充營養補充劑及戒口應對濕疹，究竟孰真孰假？如盲目跟從這些偏方，又會否引來更大的健康危機？皮膚科專科醫生區志森將一一拆解4大常用偏方的真偽，並剖析當中的潛在健康風險！除此之外，濕疹的治療方案眾多，到底有何分別？應如何選擇？區醫生逐一為大家釋除疑慮。

攝影：歐嘉樂



拆解4大偏方真偽

Q：蛋黃油塗患處？

A：沒醫學根據支持，塗蛋黃油有機會令細菌積聚於患處，或令傷口受感染，使病情惡化；或做成延誤治療，令病情更嚴重。若病人本身患有食物敏感，皮膚亦有機會出現過敏反應，一般不建議使用。

Q：用芫茜水洗澡有助紓緩病情？

A：沒醫學根據支持，或做成延誤治療，令病情更嚴重。由於濕疹病人皮膚的天然屏障功能較弱，容易流失水分之餘，外來刺激物亦易於進入皮膚，引起過敏反應。同時因皮脂分泌較少，病人皮膚表皮會變得更加乾燥；若水溫太熱、洗澡時間過長，或使用清潔度太強的沐浴用品，容易洗走皮膚上僅餘的油脂，令情況惡化。濕疹病人宜用暖和溫水洗澡，不應超過10分鐘，同時應選擇無皂、無香料成分，較溫和的沐浴用品。

Q：只服用營養補充劑足夠嗎？

A：沒醫學根據支持，單靠服食營養補充劑能有效治療濕疹，或做成延誤治療，令病情更嚴重。

Q：戒口有用嗎？

A：坊間常指濕疹病人應戒牛肉、蛋及海鮮類食物，但盲目戒口可能影響營養吸收，如把大部分魚、肉類都戒掉而沒有替代的食物，缺乏蛋白質可影響免疫系統，另對正值發育時期的小朋友也會造成影響；如病人曾有食物敏感病史，或進行過敏測試後發現對某類食物有明顯過敏反應，才應該決定戒口。

皮膚科專科醫生區志森解釋，坊間流傳的各種濕疹偏方並無醫學根據，持續採用並忽視正確的治療方案的話，有機會延誤治療，使病情惡化。

雙親患濕疹遺傳機率高達7成 反覆發作或致慢性濕疹

之所以會採用偏方應對病症，或許源於對病因缺乏認知。區醫生解釋，濕疹成因可分先、後天兩大類，前者為遺傳基因，後者為天氣、致敏原等環境因素，「若父母或兄弟姊妹患有鼻敏感、食物敏感、哮喘或濕疹等過敏症，患病機率亦隨之大增。如父母同時患有同一種敏感症，下一代的患病機率可高達7成以上。另外天氣轉變、空氣污染，或塵蟎、花粉、霉菌等致敏原亦是致病源之一，甚至病人的荷爾蒙、壓力等內在問題，都會誘發濕疹。」另外病人自身的皮膚免疫系統失調，加上皮膚表面天然屏障功能受損，亦更容易受外來因素刺激，激發皮膚發炎，加劇濕疹發作。

皮膚紅腫、痕癢為濕疹普遍病徵，劇烈痕癢或影響病人的睡眠及生活質素，抓損、發炎的狀況也會影響外觀，繼而令病人的社交及心理質素同樣受影響。區醫生指，濕疹反覆發作更有機會使皮膚出現苔癬化的現象，相對嚴重。「局部皮膚因時常搔抓而變厚，膚色變深。表皮變得粗糙，皮膚上的紋理亦十分明顯，這較常出現於手腳關節位置。」除此之外，細菌性感染、紅皮症亦是濕疹可引致的併發症。

使用類固醇藥膏須注意劑量及時間 口服免疫抑制劑有機會損害肝腎

醫生會因應病人的皮膚狀態及皮疹範圍來決定治療方案，一般分外用藥膏和系統性治療兩種。外用藥膏可分類固醇及非類固醇，塗於患處以控制急性濕疹病情，或治療慢性濕疹。惟類固醇藥膏的副作用會導致皮膚變薄、色素不均勻，表皮血管浮現，另外也有機會患上毛囊炎。區醫生補充，類固醇藥膏的使用周期、範圍、劑量均須留意，強度較高的類固醇藥膏一般不建議連續使用超過2星期，「若長時間連續使用較強的類固醇藥膏於大面積的皮膚，身體或會吸收過量類固醇，引致血壓及血糖上升，長時間塗抺藥膏於太近眼睛的位置亦有機會引發青光眼或白內障。」因此病人應依照醫生指示適當地使用藥物，並切勿未經醫生處方下自行購買藥膏，或盲目使用家人朋友的藥膏。

若使用藥膏後病情仍未受控，醫生會選擇採用系統性治療方案，即紫外光治療、口服免疫抑制劑等。區醫生續指，口服免疫抑制劑透過壓抑免疫系統以減輕濕疹發炎的活躍性，但伴隨而來的是重要的免疫系統部分同樣被抑制，令身體抵抗力連帶變差，或增加不同感染的機會。而且各款口服免疫抑制劑亦會帶來不同的副作用，對病人的身體造成一定負擔：「有些可能損害肝腎功能，或影響血壓，個別藥物亦有機會使體內的紅、白血球下降。故使用口服免疫抑制劑時需定時抽血，以監測這些副作用。」使用口服免疫抑制劑前，病人亦須做身體檢查，以了解是否適合服用。

新針劑療法更安全有效 濕疹病人最重要做足日常護理

其實近年有新治療方案，病人可選擇注射生物製劑，更有效和安全地控制中等至嚴重的濕疹病情。區醫生解釋，生物製劑的原理為針對性阻截濕疹的發炎路徑，療效更快，副作用亦較少。「口服免疫抑制藥物或需1至2個月才能改善病情，但新的針劑通常於數星期至一個月左右，已看得到療效。針劑對免疫系統的影響好微，甚少出現嚴重副作用，部分病人或出現輕微的眼部不適或發炎。」相比每天服食的口服藥物，針劑每兩每星期注射一次，較為方便，熟習後病人更可選擇自行在家注射；他續指，針劑適用於大部分病人，用藥前無須進行身體化驗檢查，用藥期間亦不需要持續化驗檢查以監測身體狀況，比較安全。

除了上以各種治療方案，區醫生提醒不論輕微、中度，抑或嚴重的濕疹病人都應該做好日常皮膚護理，以保護肌膚，「每天恆常塗潤膚膏，保持正確的沐浴習慣，也要時常進行家居清潔，減少接觸致敏原。如發現有食物敏感，則緊記要戒口。」

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。