高鉀血症｜鉀含量過多可致心血管疾病　這些人易超標6症狀要注意

鉀離子是一種重要的營養物質，支持健康的神經、細胞和肌肉功能，但當血液中「鉀」過多時可能會產生許多心臟併發症。



醫師提醒：「特別是本身已經是心血管疾病的患者，常常開立ACE抑制劑和β受體阻斷劑容易讓鉀離子留存在身體中，導致高鉀血症。」一定要在日常飲食中攝取適量的鉀。

高鉀血症會怎麼樣嗎？（按圖了解👇👇👇）

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鉀其實存在於許多食物中，包括：水果、蔬菜、肉類、麵包、魚和乳製品，一般人每天應該攝入大約4700毫克，通常腎臟會透過尿液排出過多的鉀離子，但像是腎臟病友、心臟病友因為身體病變，而無法正常排出，可能導致血液中的鉀含量過高造成高鉀血症。

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東坦言：「 當血液中鉀含量過高，如果不加以治療，可能會導致進一步的心臟問題，包含會導致心律不整，嚴重時甚至可能導致心臟病發作或增加死亡風險。」

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心臟病友應保持血液中鉀水平

對於健康的血液鉀水平應在每升3.5至5.0毫當量（mEq），保持在這個範圍內可以支持心臟的電氣傳導功能正常，也能讓身體中各種肌肉的正常運作，充血性心臟衰竭患者和腎衰竭患者因為藥物的關係，讓鉀離子留在體內，較容易有高鉀血症的問題出現。

偏偏許多高鉀血症患者幾乎非特異性症狀，時常被忽略，常見的症狀包括：

1. 噁心想吐

2. 肌肉無力

3. 手腳麻木或刺痛

4. 腹瀉、腹部絞痛

5. 昏倒

6. 不規則的心跳



高血鉀會有很多不良的影響，但也不能都不攝取，因為血中鉀離子過低也會有很多的不良後果，低血鉀水平會導致心臟血管硬化，造成中風、高血壓、冠狀動脈心臟病，也有可能產生心律不整。郭志東呼籲：「所以如果你本身有心血管疾病，保持血液中的鉀水平是至關重要！」

▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀：（按圖👇👇👇）

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蔬果、調味料潛藏鉀離子！飲食控管是第一步

只是生活中如何預防高鉀症上身？如果屬於高鉀血症的高風險者，需要特別留意及調整飲食，避免或限制高鉀食物，包括：牛油果、番茄、薯仔、蘆筍、菠菜、橙、奇異果、哈密瓜、香蕉、乾果，包括提子乾和梅乾，避免使用減鈉鹽，很多調味料都含有大量的鉀離子，在服用任何補充劑或保健食品之前要先諮詢醫生。

若真的有高鉀血症該如何治療？最重要的概念就是要保持血液鉀水平，在一個健康的範圍內。郭志東說：「這時會利用低鉀飲食、利尿劑、鉀結合劑或使用一些能結合腸內過量鉀離子的藥物，並在糞便中將其排出體外，若血鉀依然很高而影響心跳或節律時，則需要使用血液透析過濾血液中過量的鉀離子。」

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吃富含鉀的食物有助於保護心臟，但如果攝入過多產生高鉀血症，恐怕得不償失，郭志東強調：「對於已有心血管疾病的患者，可以與醫師討論的飲食中應該包含多少鉀，並且定期監測血中鉀離子濃度，適時調整相關的藥物，才能避免血鉀引起的異常和不良後果。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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