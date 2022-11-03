HIV感染者每日服藥 增心理壓力 長效治療或有助釋除

愛滋病雖然暫時未有根治的方法，但有抗病毒藥物可抑制病毒複製至檢測不到的水平，減低免疫系統受破壞的程度。不過，患者每天需要服藥，可能限制了日常生活、甚至會擔心別人看到服藥而感到有壓力或焦慮，造成情緒問題。有感染及傳染病科專科醫生指出，在新冠疫情下，愛滋病病毒感染呈報個案雖然有下降趨勢，惟隨著社會逐漸復常、各國家及地區放寬入境措施等，愛滋病病毒或其他性病感染個案或有機會反彈，大眾需提高警覺。

愛滋病又稱為「後天免疫力缺乏症」由愛滋病病毒（「人類免疫力缺乏病毒」；Human Immunodeficiency Virus, HIV）所引起，病毒不會經由日常生活接觸包括握手、擁抱、吻面頰、一起用膳及共用洗手間傳播。其傳播途徑主要包括性接觸、與HIV病毒感染者共用針筒針咀或其他相關的器具注射毒品、母嬰傳染和輸入受感染的血液或血製品。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，俗稱「雞尾酒療法」或者「混合療法」的抗病毒混合治療（cART），是目前愛滋病標準療法，旨在從兩種不同類別的藥物，選取兩種或以上抗病毒藥物，並且需每天服用。

左起：臨床心理學家譚嘉恒博士，再思社區健康組織主席何景文醫生，感染及傳染病科專科醫生林緯遜醫生。

不過，臨床心理學家譚嘉恒博士表示，HIV感染者每天服藥的心理壓力對生活造成影響，他們主要因為怕被發現HIV感染狀況、對每天服藥感到焦慮，及因而變相每日重提自己是HIV感染者。外國一項分析25個國家、共2,389名HIV感染者的研究顯示，有29%受訪更曾因隱私問題，於過去30日漏服用至少一次抗病毒藥物。

林醫生指，雖然口服抗病毒藥物成效高，但是若有其他治療選項供HIV感染者選擇，或有助釋除其心理壓力。現時除了口服抗病毒藥物外，亦有長效針劑治療，患者不用每天服用藥物。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，若有其他治療選項供HIV感染者選擇，或有助釋除其心理壓力。

要預防愛滋病，正確使用安全套、切勿與他人共用針筒、針咀及其他相關的注射器具為不二法門。此外，亦可以定期檢查，再思社區健康組織主席何景文醫生表示，在新冠疫情下，市民可嘗試在家定期使用HIV快速自我檢測工具，或者到相關醫療或非牟利機構接受檢測。若檢測結果呈陽性，亦不需要過於慌張，只要及早治療，便可有效控制病情。

一名55歲男性，在2006年第一次到「再思」接受HIV檢測並確診，他對結果感到意外，因為沒有病徵，而且不是有多重性伴侶。他於2010年開始服用抗病毒藥物，病情一直穩定。但數年前，其相依為命的母親離世，他開始出現抑鬱症狀，而且不想將藥帶出街，怕被標籤，所以每天都會訂鬧鐘提醒要趕回家服藥，久而久之也開始減少社交生活，也為了定時服藥而感到莫大壓力。

面對抑鬱過程間，他十分抗拒向精神科求診，幸好「再思」一直跟住其病情。不過，他最近HIV病毒量反彈，估計源於近一、二年開始偶爾忘記服藥或忘記有否服藥有關。他亦希望可以有其他治療方案，以釋除部份心理壓力及助社交生活重回正軌。