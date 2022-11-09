不想變黃臉婆？ 臉色發黃反映身體問題 中醫建議美白方法

俗語有云「一白遮三醜」，不少女士都想擁有光澤無暇的肌膚。但搽很多護膚品都總是面黃黃，要小心其實可能是身體出現毛病。註冊中醫師陳盈茵指臉色皮膚光澤與否，與内在臟腑功能密切相關，以下内容會建議以穴位、茶飲、外敷等方法改善面色暗啞。



常聽「望、聞、問、切」，一般健康的臉色應帶紅潤和光澤，註冊中醫師陳盈茵指透過「望」病人的面色，都可以初步了解到病人身體狀況，面色沒有光澤，可能是腎氣虛弱、肝鬱氣滯、脾胃虛弱導致。除此之外，都市人常常失眠，但原來有一種食材可集美白、治暗瘡、改善失眠等功效？

1.腎氣虛弱：

中醫認為腎主藏精，為人體生長、發育、生殖之源，生命活動之根，故稱為先天之本，當腎氣虛弱，整個人會顯得疲倦，皮膚會變得沒有光澤，可從補腎、化瘀、養血方面着手。

▼按湧泉穴防腎陰虛

腳趾向下捲起，腳底板前三分之一中央凹陷處，就是湧泉穴，建議每日按穴位2至3次，每次不宜超過3分鐘，長期按摩可達補腎陰作用。

▼補腎填精茶

材料：杞子10克、山茱萸10克、黃精10克、炙甘草6克，4碗水煲45分鐘

2.肝鬱氣滯：

常見於操勞過度、經常有壓力或精神緊張的人士，肝的疏泄功能受阻，肝氣鬱結便會供血不足，導致代謝減慢以及令面色顯得晦暗，病人需要疏肝理氣、養肝血。

▼按太沖穴疏肝、解鬱

太沖穴在腳背、第一蹠骨間隙的後方凹陷處，建議每日按穴位2至3次，每次不宜超過3分鐘，長期按摩可改善肝火旺、容易焦慮的人士情況。

▼疏肝解鬱茶

材料：玫瑰花6克、佛手6克，3碗水煲15分鐘

3.脾胃虛弱：脾為後天之本，是氣血生化之源，脾胃差會令氣血不足，皮膚也會因而變得沒有光澤，喜歡吃生冷、煎炸等食物、食無定時的人要尤其小心，不良的飲食習慣會令脾胃虛弱的情況更嚴重。

▼神闕穴健脾祛濕

在臍中部，即肚臍位置，建議每日按穴位2至3次，每次不宜超過3分鐘，有助於健脾祛濕、強健身體。

▼陳皮生薑茶

材料：陳皮5克，生薑2片、適量紅糖，用沸水沖泡即可，一天兩到三次。達降逆止嘔、行氣健脾功效。

簡易美白美膚方法

中醫講求辨證論治，會根據病人的體質作出相對的治療，在中醫角度除了可以透過服藥、湯水、針灸、按壓穴位等方法調理身體，還可以透過外敷改善病情。《本草綱目》:「珍珠塗面，令人潤澤好顏色。塗手足，去皮膚逆臚（即死皮）、除面斑。」長期堅持用含有珍珠的護膚品，可達到亮白柔膚的作用。

▼使用方法：

將0.3克珍珠末均勻調入100克或毫升的乳霜中，如果希望有控油功效，可以將0.6克珍珠末加入100毫升爽膚水中。

珍珠末也有助改善暗瘡皮膚

中醫角度，珍珠末有清熱作用，都可用於暗瘡，達致收斂消炎。

▼使用方法：

徹底清潔皮膚，將珍珠粉加入適量水份調勻成稠厚狀，再蓋住暗瘡，睡前使用保留至清晨。

4類人士不宜使用

雖然珍珠末好處多，但有4類人士不宜使用珍珠末。

1. 蠶豆症(G6PD缺乏症)禁用

2. 使用四環素成份的西藥者禁用

3. 來經時停用

4. 怕冷易手腳冰冷不宜長期使用